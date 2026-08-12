Frutillas de Santa Rosa mantienen su calidad pese a efectos del clima

Isauro Fernández, productor de la “Granja Familiar Fernández”, señaló que pese a las condiciones climáticas adversas registradas durante el presente año, logró obtener frutillas de excelente calidad. La producción corresponde a la variedad Sweet Charlie, de piel tierna, y es comercializada principalmente en mercados de Santa Rosa y San Ignacio Guazú. El costo por kilogramo es de G. 30.000.

Actualmente, el productor cuenta con aproximadamente 20.000 plantines sembrados cultivadas mediante un sistema de producción agroecológica, en un predio de unos 3.000 metros cuadrados. Fernández explicó que uno de los principales inconvenientes son las condiciones climáticas registradas durante los últimos meses, que afectan entre el 20 y 30 % de la producción.

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El productor explicó que el exceso de humedad puede afectar directamente el desarrollo y la calidad de los frutos, por lo que las condiciones climáticas de El Niño representan uno de los principales desafíos para mantener el rendimiento de la plantación.

“Si llueve mucho y sale el sol no hay problema, pero cuando las lluvias son bastante y después no sale el sol, es muy perjudicial para la frutilla porque se mantiene la humedad”, explicó.

Fernández resaltó que el emprendimiento familiar demanda un gran esfuerzo, especialmente cuando las condiciones climáticas son adversas. No obstante, sostuvo que la calidad del fruto y la respuesta favorable del mercado justifican el trabajo realizado.

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