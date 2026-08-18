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18 de agosto de 2026 a la - 17:05

Caos del tránsito en Asunción: estos son los puntos críticos

Oficial en uniforme levantando la mano en señal de alto, con un hombre a su izquierda y vehículos en la calle de fondo.
Agentes de PMT en los puntos críticos de Asunción durante las manifestaciones de organizaciones sociales.

Varias comunidades indígenas, organizaciones sociales y comisiones vecinales provenientes del interior del país se movilizan en el centro de Asunción, que cierran varias intersecciones, lo que genera un importante caos vehicular en todo el microcentro de Asunción. Según la Policía Municipal de Tránsito (PMT), estos son los puntos más críticos.

Por ABC Color

Comunidades indígenas, organizaciones sociales y comisiones vecinales provenientes del interior del país se movilizan este martes en el microcentro de la capital del país y otros puntos reclamando “inversión social” al Gobierno, con un fuerte énfasis en las viviendas sociales.

Los manifestantes se concentraron inicialmente en la Plaza de Armas para visibilizar sus demandas y, posteriormente, llevaron a cabo una marcha pacífica que se extendió hasta las inmediaciones de Mburuvicha Róga, sobre la avenida Mariscal López.

Hombre con casco y expresión seria en la calle, rodeado de grupos de personas y un vehículo de emergencias al fondo.
Agentes de PMT en los puntos críticos de Asunción durante las manifestaciones de organizaciones sociales.

La movilización cuenta con constante acompañamiento tanto de la Policía Nacional como de la PMT de Asunción, que buscan agilizar el tránsito, el cual se ve severamente afectado por la protesta que constantemente se traslada.

Los puntos más críticos de Asunción, según dio a conocer el propio director de la PMT, Rodrigo Delvalle, son los siguientes:

  • Palma y O’Leary.
  • Palma y 14 de Mayo.
  • Alberdi y Oliva.
  • Alberdi y Estrella.
  • Palma y Chile.
  • Mcal López y Yegros hasta hasta 14 de Mayo (bloqueo de la Policía Nacional).
Mapa de Asunción con ubicaciones señaladas, sin personas presentes ni actividades visibles.
Mapa de Asunción destaca puntos críticos en el marco de movilizaciones de organizaciones sociales.

Lea más: Fuerte congestión en zona de Mburuvicha Róga por protesta de indígenas

Traslado de bloqueos

Si bien estos son los puntos críticos donde los manifestantes de los diferentes grupos realizan bloqueos en la capital de Asunción, los mismos se trasladan de esquina a esquina.

Oficial de policía con uniforme verde fosforescente y negro, rodeado de colegas en formación en una calle urbana.
Agentes de PMT en los puntos críticos de Asunción durante las manifestaciones de organizaciones sociales.

Agregan que los manifestantes también van hacia el Congreso Nacional y realizan sus recorridas por el centro de Asunción.

Oficial de policía en uniforme de pie, al centro, mirando hacia la cámara, mientras una mujer sostiene una bandera paraguaya.
Agentes de PMT en los puntos críticos de Asunción durante las manifestaciones de organizaciones sociales.