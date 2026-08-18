Caos del tránsito en Asunción: estos son los puntos críticos

Comunidades indígenas, organizaciones sociales y comisiones vecinales provenientes del interior del país se movilizan este martes en el microcentro de la capital del país y otros puntos reclamando “inversión social” al Gobierno, con un fuerte énfasis en las viviendas sociales.

Los manifestantes se concentraron inicialmente en la Plaza de Armas para visibilizar sus demandas y, posteriormente, llevaron a cabo una marcha pacífica que se extendió hasta las inmediaciones de Mburuvicha Róga, sobre la avenida Mariscal López.

La movilización cuenta con constante acompañamiento tanto de la Policía Nacional como de la PMT de Asunción, que buscan agilizar el tránsito, el cual se ve severamente afectado por la protesta que constantemente se traslada.

Los puntos más críticos de Asunción, según dio a conocer el propio director de la PMT, Rodrigo Delvalle, son los siguientes:

Palma y O’Leary .

Palma y 14 de Mayo .

Alberdi y Oliva .

Alberdi y Estrella .

Palma y Chile .

Mcal López y Yegros hasta hasta 14 de Mayo (bloqueo de la Policía Nacional).

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Traslado de bloqueos

Si bien estos son los puntos críticos donde los manifestantes de los diferentes grupos realizan bloqueos en la capital de Asunción, los mismos se trasladan de esquina a esquina.

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Agregan que los manifestantes también van hacia el Congreso Nacional y realizan sus recorridas por el centro de Asunción.