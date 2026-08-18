Fuerte congestión en zona de Mburuvicha Róga por protesta de indígenas

En la jornada de este martes, la capital del país fue escenario de una movilización que congregó a miembros de comunidades indígenas, organizaciones sociales y comisiones vecinales provenientes del interior del país.

Los manifestantes se concentraron inicialmente en la Plaza de Armas para visibilizar sus demandas y, posteriormente, llevaron a cabo una marcha pacífica que se extendió hasta las inmediaciones de Mburuvicha Róga, sobre la avenida Mariscal López.

El eje central de la protesta giró en torno a la “inversión social”, con un fuerte énfasis en las políticas habitacionales.

Los referentes de la movilización señalaron que una vivienda construida con el respaldo del Estado no representa únicamente una solución habitacional inmediata, sino que se convierte en un pilar fundamental capaz de generar beneficios y desarrollo socioeconómico durante décadas para las familias vulnerables.

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Operativo de seguridad y ordenamiento vial

Para garantizar el desarrollo pacífico de la manifestación y prevenir inconvenientes, el trayecto contó con el acompañamiento preventivo de efectivos de la Policía Nacional.

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Asimismo, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) desplegaron un operativo para ordenar la circulación vehicular en la zona, atendiendo a que la marcha ocupó temporalmente toda la avenida Mariscal López, lo que requirió desvíos y asistencia para minimizar el impacto en el tráfico urbano.

El cierre de la avenida, en ambos carriles, se produjo desde General Santos hasta Venezuela. De igual forma, estuvo cerrada la avenida Kubitschek desde 25 de Mayo hasta El Dorado, también en ambos carriles.