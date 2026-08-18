Choferes de larga distancia se manifiestan contra el transporte irregular

Choferes de larga distancia de diferentes empresas del sector iniciaron una manifestación y paro de actividades en la mañana de este martes en la zona de la Estación de Buses de Asunción.

La medida de fuerza tiene como objetivo principal exigir la intervención urgente del director de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Luis Fernando González Ocampos, para frenar el avance del transporte irregular en el país.

Los trabajadores del volante han advertido que mantendrán el paro de forma indefinida hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades y se logre una solución definitiva a sus reclamos.

Édgar García, representante de los choferes movilizados, explicó que el reclamo es contra un grupo específico de excolegas que, tras renunciar a sus puestos de trabajo en las empresas formales, comenzaron a operar de manera particular utilizando buses y minibuses.

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García denunció la modalidad operativa que utilizan estos transportistas irregulares: “Como manejan los horarios de salida de los buses de las diferentes empresas, lo que hacen es posicionarse 10 minutos antes que los buses salgan de la Terminal y van alzando a los pasajeros que están esperando en los diferentes puntos de la ruta”.

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Para los manifestantes, esta situación constituye una competencia desleal flagrante, ya que los trabajadores irregulares se aprovechan de la infraestructura y los itinerarios establecidos por las empresas legalmente constituidas.

Además, García señaló que este servicio informal perjudica tanto a las empresas en la ruta como a los usuarios, debido a la falta de garantías de seguridad y calidad en el servicio.

Los conductores esperan que la Dinatran tome cartas en el asunto a la brevedad para restablecer el orden y garantizar la legalidad en el transporte de larga distancia.