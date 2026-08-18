Detectan más de 100 obras nacionales registradas de forma irregular en EE.UU.

Aparentemente en los Estados Unidos, alguien ha registrado muchos temas compuestos por bandas contemporáneas y por compositores también de décadas atrás a su nombre. Esta persona no contribuyó a la creación de esas obras, pero que, sin embargo, las registró a su nombre.

Por los datos que se han recopilado, se trataría de una persona que se dedica a la música, que tiene su domicilio en el Alto Paraná y se trataría de Wilson Javier González.

El director jurídico de Autores Paraguayos Asociados (APA), el abogado Ariel Torres, comentó que en el mes de mayo habían detectado una página de acceso público que figuraban como titulares de obras reconocidas de nuestro medio a nombre de una misma persona cuya titularidad no correspondería conforme al repertorio que administra en APA.

“Hablamos de autores nacionales de distintas épocas. Ese hecho fue inmediatamente comunicado a la entidad de gestión de los Estados Unidos a fin de que tomen razón de esta situación y se comprometió la entidad a iniciar las investigaciones correspondientes”, explicó.

Seguido añadió: “La persona a cuyo nombre aparecen estas obras en esa entidad de gestión tiene registradas más de 300 obras a su nombre. Las que nosotros hemos detectado que corresponderían a otros titulares de derechos son en total 102 obras”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Feliciano Centurión: presentarán un registro inédito de los últimos meses de su vida

¿Cómo pudo registrar las obras?

El abogado manifestó que desconocen cuál fue el mecanismo que utilizó esta persona para registrar en esa entidad la titularidad de estas obras. “El derecho de autor es meramente declarativo, de manera que si existe forma de comprobar el uso de esas obras por quien dice ser autor, eso ya constituye una prueba de titularidad”, dijo.

“No obstante, nosotros tenemos la declaración de estas obras aquí en los registros de APA, en el repertorio que administramos, el repertorio nacional, y esas obras corresponden a otros titulares”, aclaró.

Anta la consulta de qué pasaría de encontrarse los elementos necesarios para una eventual imputación o, inclusive, llegarse a una eventual acusación, indicó: “El marco penal que prevé es de cinco años. No obstante, existen agravantes que podrían prolongar eso hasta, inclusive, a diez años”.