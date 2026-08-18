“Redes que protegen”: ¿de qué trata el programa para prevenir la violencia contra las mujeres?

El programa “Redes que Protegen: Estrategia Comunitaria para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y el Fortalecimiento de Redes Territoriales” se presentó hoy.

El mismo forma parte de una alianza entre el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de la Mujer, con apoyo de la Oficina de la Primera Dama presentaron.

Agregan que el mismo es una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de líderes comunitarios y acercar las herramientas de prevención, orientación y acceso a la justicia a las comunidades.

El acto se realizó en la sede administrativa del Ministerio de la Defensa Pública y contó con la presencia del Defensor General, Javier Dejesús Esquivel González, la Ministra de la Mujer, Alicia Pomata y la Ministra Coordinadora de la Oficina de la Primera Dama (OPD), Antonella Albertini.

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Estrategia busca fortalecer conocimiento de derechos

Explican que la estrategia parte de la necesidad de fortalecer el conocimiento de los derechos, facilitar el acceso a las rutas de atención y promover una mayor articulación comunitaria frente a situaciones de violencia contra las mujeres.

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En este marco, mujeres y hombres líderes comunitarios serán capacitados para convertirse en agentes multiplicadores de información, prevención y promoción de derechos, a través de los institutos superiores del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de la Mujer.

La propuesta se desarrolla en el marco de la Ley N.º 5777/16 “De Protección Integral a las Mujeres contra toda Forma de Violencia” y contempla contenidos orientados a reconocer las distintas manifestaciones de violencia, identificar señales de manera temprana, conocer la ruta interinstitucional de atención y promover el acceso a los servicios del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de la Defensa Pública.

Indican que “Redes que Protegen” tendrá alcance territorial y contempla cuatro ediciones de capacitación en Chacarita Alta, Pelopincho, Bañado Sur y barrio San Francisco, con tres jornadas de formación en cada comunidad.

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Esperan participación de 130 líderes comunitarios

En total, se prevé la participación de aproximadamente 130 líderes comunitarios, quienes recibirán una certificación conjunta al culminar el proceso formativo y pasarán a integrar redes locales orientadas a la prevención de la violencia y la promoción de derechos.

Bajo el lema “Más cerca de las personas. Más cerca de sus derechos”, la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre las instituciones y las comunidades, generando herramientas para que más personas conozcan sus derechos, sepan dónde acudir y puedan actuar oportunamente ante situaciones de violencia.