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18 de agosto de 2026 a la - 18:19

“Redes que protegen”: ¿de qué trata el programa para prevenir la violencia contra las mujeres?

Javier Dejesús Esquivel al centro, con Alicia Pomata y Antonella Albertini, rodeados de mujeres, todos con expresiones felices en un ambiente institucional.
Presentación de "Redes que Protegen: Estrategia Comunitaria para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y el Fortalecimiento de Redes Territoriales" con la presencia del Defensor General, Javier Dejesús Esquivel González, la Ministra de la Mujer, Alicia Pomata y la Ministra Coordinadora de la Oficina de la Primera Dama (OPD), Antonella Albertini.

Hoy se presentó el programa “Redes que protegen”, que plantean como una nueva estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres por parte de varias instituciones del Estado. ¿De qué trata? Te contamos en la siguiente nota.

Por ABC Color

El programa “Redes que Protegen: Estrategia Comunitaria para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y el Fortalecimiento de Redes Territoriales” se presentó hoy.

El mismo forma parte de una alianza entre el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de la Mujer, con apoyo de la Oficina de la Primera Dama presentaron.

Alicia Pomata en traje claro y Javier Esquivel en traje gris escuchan a un orador en evento con audiencia mixta y banderas institucionales.
Presentación de "Redes que Protegen: Estrategia Comunitaria para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y el Fortalecimiento de Redes Territoriales" con la presencia del Defensor General, Javier Dejesús Esquivel González, la Ministra de la Mujer, Alicia Pomata y la Ministra Coordinadora de la Oficina de la Primera Dama (OPD), Antonella Albertini.

Agregan que el mismo es una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de líderes comunitarios y acercar las herramientas de prevención, orientación y acceso a la justicia a las comunidades.

El acto se realizó en la sede administrativa del Ministerio de la Defensa Pública y contó con la presencia del Defensor General, Javier Dejesús Esquivel González, la Ministra de la Mujer, Alicia Pomata y la Ministra Coordinadora de la Oficina de la Primera Dama (OPD), Antonella Albertini.

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Alicia Pomata y Javier Dejesús Esquivel sentados en un evento formal, rodeados de mujeres con trajes formales y expresiones atentas.
Presentación de "Redes que Protegen: Estrategia Comunitaria para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y el Fortalecimiento de Redes Territoriales" con la presencia del Defensor General, Javier Dejesús Esquivel González, la Ministra de la Mujer, Alicia Pomata y la Ministra Coordinadora de la Oficina de la Primera Dama (OPD), Antonella Albertini.

Estrategia busca fortalecer conocimiento de derechos

Explican que la estrategia parte de la necesidad de fortalecer el conocimiento de los derechos, facilitar el acceso a las rutas de atención y promover una mayor articulación comunitaria frente a situaciones de violencia contra las mujeres.

En este marco, mujeres y hombres líderes comunitarios serán capacitados para convertirse en agentes multiplicadores de información, prevención y promoción de derechos, a través de los institutos superiores del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de la Mujer.

Javier Esquivel en traje gris con corbata amarilla, Alicia Pomata sonriente con abrigo claro, y Antonella Albertini en blazer negro, todos atentos en un evento formal.
Presentación de "Redes que Protegen: Estrategia Comunitaria para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y el Fortalecimiento de Redes Territoriales" con la presencia del Defensor General, Javier Dejesús Esquivel González, la Ministra de la Mujer, Alicia Pomata y la Ministra Coordinadora de la Oficina de la Primera Dama (OPD), Antonella Albertini.

La propuesta se desarrolla en el marco de la Ley N.º 5777/16 “De Protección Integral a las Mujeres contra toda Forma de Violencia” y contempla contenidos orientados a reconocer las distintas manifestaciones de violencia, identificar señales de manera temprana, conocer la ruta interinstitucional de atención y promover el acceso a los servicios del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de la Defensa Pública.

Indican que “Redes que Protegen” tendrá alcance territorial y contempla cuatro ediciones de capacitación en Chacarita Alta, Pelopincho, Bañado Sur y barrio San Francisco, con tres jornadas de formación en cada comunidad.

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Alicia Pomata en atril, mientras Javier Esquivel y Antonella Albertini la escuchan atentamente en un evento del Ministerio de la Mujer.
Presentación de "Redes que Protegen: Estrategia Comunitaria para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y el Fortalecimiento de Redes Territoriales" con la presencia del Defensor General, Javier Dejesús Esquivel González, la Ministra de la Mujer, Alicia Pomata y la Ministra Coordinadora de la Oficina de la Primera Dama (OPD), Antonella Albertini.

Esperan participación de 130 líderes comunitarios

En total, se prevé la participación de aproximadamente 130 líderes comunitarios, quienes recibirán una certificación conjunta al culminar el proceso formativo y pasarán a integrar redes locales orientadas a la prevención de la violencia y la promoción de derechos.

Bajo el lema “Más cerca de las personas. Más cerca de sus derechos”, la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre las instituciones y las comunidades, generando herramientas para que más personas conozcan sus derechos, sepan dónde acudir y puedan actuar oportunamente ante situaciones de violencia.

Alicia Pomata en atril hablando, con Javier Esquivel sentado a su derecha en traje gris y corbata naranja, dos banners detrás.
Presentación de "Redes que Protegen: Estrategia Comunitaria para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y el Fortalecimiento de Redes Territoriales" con la presencia del Defensor General, Javier Dejesús Esquivel González, la Ministra de la Mujer, Alicia Pomata y la Ministra Coordinadora de la Oficina de la Primera Dama (OPD), Antonella Albertini.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.