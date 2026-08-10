Feminicidios en Paraguay: cifra de víctimas se eleva a 17 en lo que va del 2026

El Ministerio Público dio a conocer la actualización de los datos del capítulo de Violencia contra la Mujer del Programa de Datos Abiertos, revelando un incremento en los casos de feminicidio en el país. En lo que va del año 2026, la cifra de víctimas fatales ascendió a 17, distribuidas en 16 causas penales abiertas (en una de ellas se investiga el asesinato de dos mujeres).

El nuevo reporte refleja una aceleración en los casos respecto al corte anterior: el pasado 27 de julio la Fiscalía contabilizaba 14 víctimas, por lo que en las últimas dos semanas se registraron tres nuevos crímenes por razones de género.

A esta trágica lista se suman 25 víctimas de tentativa de feminicidio, además de otras causas en etapa de investigación por agresiones graves y homicidios con víctimas colaterales

Lea más: Presunto feminicidio en Caazapá: detienen a sospechoso de asesinar a su pareja, hijastro e incendiar su casa

24 niños y adolescentes huérfanos

La violencia de género no solo destruye la vida de las mujeres, sino que arrastra a sus familias. De las 17 víctimas fatales, 13 tenían hijos y según las estadísticas oficiales, un total de 33 hijos e hijas quedaron sin madre, de los cuales 24 son menores de edad.

Asimismo, 16 de las víctimas eran de nacionalidad paraguaya (dos de ellas indígenas) y una brasileña. La edad de las víctimas fatales oscila entre los 12 y los 80 años. Por su parte, la franja etaria de los agresores va de los 18 a los 80 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Perfil de los agresores y estado procesal

El vínculo de convivencia o expareja predomina ampliamente entre los victimarios:

7 exparejas

6 parejas actuales

1 padrastro

1 hijo

2 conocidos

En cuanto al estado procesal de los responsables, 12 presuntos autores se encuentran imputados por el Ministerio Público. Asimismo, cinco de los agresores se suicidaron tras cometer el crimen.

Las viviendas: el lugar de mayor riesgo

Contrariamente a la percepción de peligro en la vía pública, 13 de los 17 feminicidios ocurrieron dentro de las viviendas, lo que confirma que el propio entorno familiar constituye el espacio de mayor vulnerabilidad para las mujeres. Únicamente cuatro casos sucedieron en la vía pública.

Respecto a la modalidad del crimen:

Arma blanca: 10 casos

Arma de fuego: 3 casos

Traumatismos/golpes: 2 casos

Asfixia: 1 caso

A determinar: 1 caso pendiente de pericia forense

Desde la Fiscalía enfatizan qu la violencia contra las mujeres constituye una grave transgresión a los derechos humanos fundamentales, abarcando desde agresiones físicas y psicológicas hasta la coacción y privación de la libertad tanto en el ámbito público como en el privado.

Lea más: Iglesia sobre el feminicidio de Roselín: “Su muerte hiere a toda la sociedad”