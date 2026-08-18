“Ya no podemos seguir así”: médicos de Alto Paraná se plegarán a la huelga nacional

El gremio de médicos del Alto Paraná informó que, además de la actualización salarial, también exige mejores condiciones laborales y el reconocimiento económico de jornadas realizadas durante feriados, fines de semana y turnos nocturnos.

La presidenta de la Asociación de Médicos de Alto Paraná, Idalia Medina, indicó que este martes que prácticamente todos los principales servicios públicos de salud de la zona se adherirán a la medida.

Medina aclaró que durante la huelga se mantendrán las atenciones de urgencia, las unidades de terapia intensiva y el cuidado de pacientes internados. En tanto, se suspenderán las consultas externas y las cirugías programadas mientras dure la medida de fuerza.

Reclamo salarial

La dirigente gremial cuestionó que los salarios de los médicos no hayan acompañado la inflación desde hace más de una década.

Según explicó, actualmente un médico del Ministerio de Salud puede percibir aproximadamente G. 4,5 millones, dependiendo de su vínculo laboral y las condiciones del puesto. Para el gremio, esta remuneración resulta insuficiente considerando el nivel de responsabilidad y los años de formación que requiere el ejercicio de la medicina.

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Medina puso como ejemplo su propia situación y señaló que, pese a contar con más de 15 años de experiencia en el área de cirugía y haber realizado formación en el extranjero, su remuneración se mantiene dentro de ese rango.

¿Maqueta generada con Inteligencia Artificial?

La gremialista también cuestionó el anuncio de la construcción del Gran Hospital del Este, presentado por el presidente de la República, Santiago Peña, a través de sus redes sociales. Medina calificó la difusión como una especie de “cortina de humo” para apaciguar los ánimos en Ciudad del Este, debido al pésimo estado del Hospital Regional.

“Ya no podemos seguir así con la infraestructura precaria que tenemos, que está totalmente desfasada. Todo el mundo estuvo feliz cuando el presidente lanzó una maqueta que aparentemente se hizo con Inteligencia Artificial. Una burla fue para mí eso, que hayan tirado esa esa propaganda ahí que no tiene pies ni cabeza”, lamentó.

Medina también cuestionó la falta de insumos y medicamentos en los hospitales públicos de Alto Paraná. Dijo que hay jornadas en las que cuentan con prácticamente todo lo necesario, mientras que en otras la escasez es total, lo que dificulta la atención adecuada de los pacientes.