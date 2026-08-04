Instan a vender viviendas de Itaipú para financiar el Gran Hospital del Este

El proyecto de declaración, impulsado por el diputado nacional Mauricio Espínola (ANR-disidente), fue aprobado en Cámara baja hoy e insta a la Itaipú Binacional a culminar de manera prioritaria la venta de inmuebles ubicados en diversas áreas habitacionales de Ciudad del Este, solicitando que la totalidad de los ingresos obtenidos sea destinada al financiamiento del Gran Hospital del Este.

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Estas casas fueron construidas originalmente para los trabajadores durante la obra de la hidroeléctrica. Hoy en día, mantenerlas le genera a Itaipú gastos continuos en mantenimiento y gestión, según el texto.

Los terrenos afectados

La propuesta afecta directamente a las propiedades situadas en las Áreas Habitacionales 1, 2, 3, 4 y 8 de la capital del Alto Paraná.

La venta permitirá regularizar la situación de sus actuales ocupantes y darles sus títulos de propiedad.

Optimización de recursos públicos

De acuerdo con el documento presentado ante la Mesa de Entrada del Congreso, la administración, conservación y mantenimiento permanente de estos complejos residenciales representan para Itaipú una asignación continua de recursos humanos, técnicos y financieros que ya no responden a la misión principal de la entidad.

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El proyecto sustenta que la venta de las viviendas —regida administrativamente por la Resolución N.° 027/2001 del Consejo de Administración de Itaipú— permitiría no solo recortar los costos operativos derivados del mantenimiento inmobiliario, sino también regularizar de forma definitiva la situación jurídica y catastral de los actuales ocupantes, otorgándoles los correspondientes títulos de propiedad.

“Se busca transformar activos inmobiliarios subutilizados en recursos económicos directos para fortalecer el sistema de salud pública y beneficiar a cientos de miles de paraguayos”, señala el proyecto en sus considerandos.

Un impulso decisivo a la salud pública

La iniciativa enfatiza que el Gran Hospital del Este constituye una obra de infraestructura sanitaria de alta complejidad indispensable para ampliar la capacidad de atención médica especializada.

Su concreción no solo beneficiará a los residentes del departamento de Alto Paraná, sino a toda la Región Oriental del país, explica el proyecto.

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En sentido, el diputado Alejandro Aguilera (ANR-HC) argumentó que desde el oficialismo están a favor de la medida. Recordó que en el gobierno anterior -el de Mario Abdo- se hizo una tasación que no era adecuada y que fue derogada.

Afirmó que una nueva tasación con un enfoque más realista está llegando a su culminación para que los precios no sean exclusivos solo para personas de alto poder adquisitivo.