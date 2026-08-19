Denuncian desalojo de panteón familiar y traslado de restos enterrados precariamente en el cementerio

La familia asegura contar con un comprobante de pago del usufructo del año 2016 y exige una solución.

La docente Felicia Ramona Benítez Aguilera, quien tuvo que viajar unos 300 kilómetros desde el distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú hasta esta ciudad, manifestó su indignación por lo ocurrido y señaló que el panteón familiar había sido adquirido en vida por su abuelo, quien había dispuesto que los integrantes de la familia Benítez fueran sepultados en ese lugar.

Según relató, el problema fue descubierto aproximadamente hace un mes, cuando un primo acudió al cementerio para visitar a sus familiares y se encontró con que el panteón ya no estaba y que otra familia estaba utilizando el espacio.

En el lugar se encontraban sepultados Adrián Benítez y Faustina Páez, abuelos de Felicia, además de sus padres Vicente Benítez Páez y Máxima Aguilera Vda. de Benítez. También estaban los restos de su primo, Silvio Duarte, quien posteriormente fue trasladado a otro cementerio.

La denunciante sostuvo que los restos de sus familiares fueron removidos y nuevamente enterrados dentro del camposanto, pero en otros sectores. Afirmó que algunos fueron colocados incluso en pasillos y zonas que no corresponderían a espacios destinados para sepulturas y posteriormente fueron cubiertos de manera precaria con cemento.

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“Los enterraron en los pasillos, en las zonas que realmente no corresponden y fueron tapados con cementos precarios”, manifestó.

La familia pudo constatar por sus propios medios que los restos se encontraban nuevamente dentro del cementerio, aunque en lugares diferentes al panteón original. En el caso de Silvio Duarte, sus restos ya fueron trasladados a otro camposanto.

Benítez Aguilera señaló que el último entierro realizado en el panteón familiar fue hace aproximadamente 22 años, por lo que, según sostuvo, durante todo este tiempo la familia utilizó el lugar como propio y mantuvo allí los restos de sus seres queridos.

La mujer también aseguró contar con un recibo de pago del impuesto correspondiente al año 2016, relacionado con el usufructo del cementerio. Sin embargo, indicó que desde la Municipalidad le manifestaron que dicho documento no figura en el sistema de la institución.

La familia reclama que el panteón les sea devuelto o, en su defecto, que la Municipalidad les otorgue otro espacio de similares características para volver a reunir los restos de sus seres queridos.

Benítez Aguilera, quien se desempeña como directora de una escuela, manifestó que se encuentra muy afectada por la situación y que incluso el conflicto le está generando dificultades en su trabajo.

Hasta el momento, según afirmó, no recibió ninguna respuesta concreta de la Municipalidad. Ante la falta de una solución, la familia analiza recurrir a un abogado para determinar las acciones que correspondan.

ABC Color intentó obtener la versión de la Municipalidad de Coronel Oviedo sobre la situación denunciada, el destino de los restos y la documentación presentada por la familia. Para ello, se buscó contactar con Lea Ortiz, encargada de Obras de la Municipalidad, pero la funcionaria no respondió las llamadas realizadas a su teléfono celular con terminación 643.

La familia espera que la institución municipal aclare qué ocurrió con el panteón y explique bajo qué circunstancias los restos fueron removidos y posteriormente sepultados en otros sectores del camposanto.