Internos del Cereso realizan trabajo de limpieza en los preparativos del WRC Itapúa 2026

Según una publicación que dieron a conocer desde el Ministerio de Justicia, en el marco de los preparativos para la edición 2026 del WRC Itapúa, personas privadas de libertad del Cereso de Itapúa participaron en jornadas de trabajo orientadas a la limpieza y acondicionamiento de espacios en el Sambódromo de Encarnación.

Según detallaron, este es uno de los puntos de referencia para el desarrollo de las actividades vinculadas al evento internacional de competencia automotor.

Destacan que el Ministerio de Justicia tiene como objetivo promover la participación activa de las personas privadas de libertad en tareas que contribuyan al mejoramiento de espacios de uso público.

Agregan que este tipo de actividades fortalecen al mismo tiempo valores como la responsabilidad, la disciplina y el trabajo como herramientas para la reinserción social.

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Sambódromo albergará a visitantes del WRC 2026

Durante las jornadas, los participantes realizaron labores de limpieza y acondicionamiento del entorno del Sambódromo, contribuyendo a que el espacio se encuentre en condiciones adecuadas para recibir a visitantes, competidores y aficionados que llegarán a Encarnación para el WRC Itapúa 2026.

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Desde el Ministerio de Justicia insistieron en que este tipo de actividades forman parte de las acciones que buscan generar oportunidades de formación, trabajo y participación social para las personas privadas de libertad, entendiendo que la reinserción se construye mediante experiencias que permitan adquirir responsabilidades y desarrollar capacidades para una vida alejada del delito.

La participación de personas privadas de libertad en los preparativos de un evento de alcance internacional como el WRC Itapúa 2026 constituye, además, una oportunidad para visibilizar el aporte que pueden realizar a la comunidad cuando cuentan con espacios adecuados para desarrollar actividades laborales y de servicio.

Agregan que el Ministerio de Justicia continuará impulsando acciones que vinculen el trabajo, la capacitación y la participación comunitaria con los procesos de reinserción social, que además forman parte del nuevo modelo de gestión penitenciaria.