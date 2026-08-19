Lambaré: incendio en vertedero clandestino generó susto por explosiones

Un incendio registrado durante la noche del martes en el barrio Puerto Pabla de Lambaré generó alarma entre los vecinos debido a varias explosiones que se escucharon en la zona.

Ante las llamadas de alerta y videos enviados por pobladores, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) llegó al sitio con varias unidades para verificar la situación y determinar si existía riesgo para la población.

Inicialmente, se sospechó que el fuego se había iniciado en un depósito de combustible ubicado en un sector donde funcionan talleres de reparación de helicópteros. Sin embargo, los bomberos descartaron esa posibilidad al llegar al lugar.

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Fuego se originó en un vertedero clandestino

El comandante del CBVP, Marco Almada, explicó que el incendio se produjo en un vertedero clandestino situado a orillas del río Paraguay, donde fueron arrojados restos de insecticidas.

Según explicó, estos productos se encontraban almacenados en cilindros que comenzaron a reaccionar con el calor y provocaron las explosiones que alarmaron a los pobladores.

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Almada señaló que el fenómeno registrado puede ser considerado técnicamente como un BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), un tipo de explosión que puede producirse cuando un recipiente que contiene un líquido presurizado es sometido a altas temperaturas.

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Bomberos desplegaron cinco compañías

La magnitud de las primeras alertas llevó a los bomberos a desplegar cinco compañías de manera simultánea, con el objetivo de realizar una contención rápida en caso de que el fuego representara una amenaza para las instalaciones cercanas.

Sin embargo, las primeras unidades que llegaron al sitio constataron que la situación no revestía la gravedad que inicialmente mostraban los reportes y las imágenes difundidas por los vecinos.

Con apoyo de agentes de la Policía Nacional, los bomberos ingresaron al área y verificaron que el incendio no representaba peligro para el taller de reparación de helicópteros ni para otros sectores próximos.

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No hubo heridos ni riesgo para la población

Almada confirmó que las explosiones ya habían cesado y que el fuego restante era de menor magnitud. Según explicó, la lluvia registrada durante la noche contribuiría a la extinción de los últimos focos.

El comandante aseguró que la situación quedó bajo control y que no existía peligro para los pobladores ni para los animales de la zona.