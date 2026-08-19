Voluntarios de la KOICA visitan ABC Color y se despiden de Paraguay

En una enriquecedora jornada de intercambio cultural y profesional, un grupo de jóvenes voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) recorrió las instalaciones de ABC Color. Tras cuatro meses de intenso trabajo social en el Complejo Santo Domingo, los voluntarios se preparan para culminar su misión a finales de agosto.

Durante el recorrido, los jóvenes coreanos pudieron interiorizarse sobre el trabajo diario de la redacción, así como el alcance de los medios que conforman el holding. La jornada tuvo un momento especial cuando el grupo fue invitado a participar en vivo en el programa de radio Cardinal Deportivo, también emitido vía streaming.

Los jóvenes coreanos no solo compartieron detalles sobre su experiencia en el país, sino que destacaron el gran afecto que han desarrollado hacia la cultura y la calidez del pueblo paraguayo. A pesar de la barrera idiomática, el mensaje de hermandad entre Paraguay y Corea fue claro.

¿Qué misión cumplen en el Complejo Santo Domingo?

Estos jóvenes forman parte del segundo grupo de voluntarios del proyecto de fortalecimiento de capacidades operativas del Complejo Santo Domingo, una iniciativa que comenzó en abril de 2026 y que se extiende bajo un plan global hasta el 2028.

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En apenas cuatro meses, este equipo ha dejado una huella tangible en la institución para adultos mayores, logrando hitos significativos en cuatro pilares fundamentales:

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Infraestructura: La creación de un área deportiva al aire libre, equipada con máquinas de gimnasia, una estructura pergolada y pisos de caucho, garantizando un espacio recreativo seguro y accesible.

Capacitación: Jornadas de formación técnica y profesionalización destinadas a los cuidadores del complejo.

Programas de Salud: La implementación de iniciativas como KOICA Vida Activa (para adultos mayores externos), KOICA SUM Vida (para residentes permanentes) y las Charlas de Salud KOICA, enfocadas en la prevención sanitaria.

Concientización: Campañas de difusión para mejorar la percepción pública sobre el bienestar y la valoración de los adultos mayores.

El futuro del proyecto

Con la partida de este grupo programada para finales de agosto, desde la KOICA reafirmaron que esta experiencia es solo una etapa de un plan mucho mayor. La cooperación técnica seguirá su curso con la llegada de nuevos equipos de voluntarios, garantizando que el trabajo iniciado en el Complejo Santo Domingo continúe transformando vidas hasta la culminación del proyecto en 2028.

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Los voluntarios que concluyen esta exitosa etapa son: Jiyoon Kang, Hyeonjeong Koo, Ahyeon Kim, Eunhoe Kim, Hangyeol Park, Gayoung Shin, Donghee Shin, Sedan An, Subin Lee, Hyeryeon Jeong, Seoyoung Cho, Ahyoung Cho, Jiwon Hyeon y Chaeyeong Hwang.

Sin duda, la visita a ABC Color no solo sirvió como un cierre simbólico para estos jóvenes, sino como una muestra del intercambio cultural y el impacto positivo que la cooperación coreana sigue dejando en suelo paraguayo.