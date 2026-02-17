Cooperación coreana fortalece la atención integral en el Complejo Santo Domingo

Voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) visitaron la redacción de ABC Color para presentar los avances de un proyecto estratégico que busca transformar la calidad de vida de los adultos mayores en Paraguay.

El Complejo Santo Domingo es hoy el epicentro de este ambicioso intercambio técnico y cultural. El primer contingente de voluntarios, junto a la gerente de campo Yujin So, detalló las acciones del “Proyecto de Fortalecimiento del Centro de Bienestar”, una iniciativa con una hoja de ruta trazada hasta el 2028.

Este grupo inicial, que desempeñó sus labores entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, inaugura un ciclo de seis etapas de cooperación destinadas a cimentar pilares sólidos en salud, infraestructura y sensibilización social.

Ejes de acción: salud y tecnología

Durante su estadía, los voluntarios no solo se enfocaron en la asistencia, sino en la creación de programas sostenibles. Entre los logros más destacados mencionaron:

Plan Piloto “KOICA Vida Activa”: Un marco de estimulación integral para fomentar el envejecimiento activo.

Capacitación técnica: Jornadas de formación para cuidadores del centro, alineando la atención a estándares internacionales.

Charlas de salud: Espacios de educación sanitaria dirigidos a pacientes ambulatorios en salas de espera.

Difusión institucional: Uso de redes sociales para visibilizar la realidad del adulto mayor y promover la cultura del voluntariado en Paraguay.

“Este intercambio técnico y cultural continuará de manera ininterrumpida a través de los próximos cinco ciclos de voluntarios, garantizando que el impacto sea real y duradero para los residentes”, señalaron durante la visita.

Un legado de solidaridad

En el marco de la cooperación, el pasado jueves 12 de febrero se llevó a cabo una significativa ceremonia de donación y presentación de logros. El acto oficial contó con la firma de la vicedirectora país de KOICA, Yunjung Han, y la directora del Complejo Santo Domingo, la doctora María del Rosario Marín.

La donación consistió en un paquete integral de mejoras que incluye: modernización del sistema de enfermería con nuevos equipos informáticos; adquisición de equipamiento médico especializado; renovación del sistema de iluminación con paneles LED y mantenimiento de la red eléctrica y reparación de camas, barandas, colchones y mobiliarios esenciales.

Protagonistas del cambio

El éxito de esta fase inicial fue posible gracias al compromiso de los 13 voluntarios coreanos: Gyuri Kim, Jiwon Moon, Gayoung Song, Soo Ah Lee, Huiseon Sin, Jonguk Kim, Gayeong Park, Sol Lee, Ju Eun Kim, Jiwon Kim, Euna Jung, Rayoung Choi y Sangbhin Ryu.