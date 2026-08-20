Arroyito: tras medida de fuerza padres y alumnos consiguen respuestas concretas del MEC

Fueron tres semanas de movilizaciones de los padres de familia y de los estudiantes, salieron a la ruta PY05 a la altura del kilómetro 122.

Cerraban en forma intermitente la carretera en reclamo a la construcción de dos aulas en la institución ubicada en la comunidad de Arroyo de Oro, distrito de Arroyito a 91 kilómetros al este de la capital del primer departamento.

Se habían reunido con autoridades educativas y representantes de la gobernación de Concepción, pero los padres no aceptaron las propuestas recibidas.

Querían la construcción de dos nuevas aulas, porque las edificaciones actuales datan de 40 años y corren riesgo de desplomarse.

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Finalmente desde esta semana el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), inició la instalación de dos aulas móviles dentro del predio de la institución.

Actualmente los alumnos siguen dando clases bajo árboles o a la intemperie, mientras aguardan que ambas aulas móviles terminen de instalarse.

El Colegio Nacional “Pablo Emiliano Quevedo” cuenta con 75 alumnos.

Tregua

Los padres de familia recibieron la promesa que la institución será beneficiada con el programa TAPE (Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa), del MEC. Según indicaron el desembolso será de G. 140 millones para la reparación de las dos aulas.

Luego de esta promesa los manifestantes dieron una tregua de 15 días para que se concrete los trámites legales de desembolso y adjudicación de la firma encargada de la reparación de las aulas.

Si no se cumple, volverán a cerrar la ruta.