Empresa contratista dilata construcción de aulas por daño ambiental en el Chaco

La Justicia determinó que el ganadero Jesús Manuel Báez Ferreira, presidente de la firma Cattle Investments Paraguay S.A., procedió a construir de manera irregular una represa en un tramo del Riacho Florida, del distrito de Fuerte Olimpo, en el Alto Paraguay, la cual causó daños al ecosistema de la zona y perjudicó a los pequeños ganaderos de la región.

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Ante esta situación y para reparar en algo el tremendo delito ambiental que se cometió, el productor fue beneficiado con Criterio de Oportunidad, con el compromiso de que debía primeramente destruir la represa y luego mandar construir dos aulas para los niños del lugar, que dan clases bajo los árboles, por falta de un local que los cobije.

Esta decisión judicial, emanada del Juzgado Penal de Garantías, a cargo del juez Julio Ortega, de otorgar el Criterio de Oportunidad para que se repare el daño ambiental, tiene fecha del 21 de noviembre del 2025. Con esta decisión, el ganadero también obtiene su sobreseimiento definitivo de la presente causa.

No lograron colocar ni siquiera un ladrillo

A pesar de que la sentencia judicial ya tiene casi un año de promulgación, los pobladores de Fortín Florida denuncian el incumplimiento de este acuerdo para que se construyan las dos aulas, tan necesitadas por los escolares de la zona. Alegan que hasta el momento no se logró colocar ni siquiera un ladrillo para el efecto.

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Al respecto, el fiscal Gabriel Rolón, quien tuvo a su cargo la imputación al citado ganadero, dijo que al momento de otorgársele el Criterio de Oportunidad, el acusado en este caso Jesús Manuel Báez Ferreira, procedió a abonar la suma de G. 120 millones a los encargados de la empresa Codesarrollo S.A., perteneciente precisamente a una sociedad anónima, representada por varios inversores.

El representante del Ministerio Público dijo que existe un documento de contrato entre el productor y la mencionada empresa contratista, que obra en el Juzgado de Fuerte Olimpo, por lo que son los encargados de esta firma quienes deben proceder a construir las dos aulas en la zona de Fortín Florida.

“Logré comunicarme con el abogado del ganadero para que apure la construcción de esta obra; caso contrario, se deberán tomar otras acciones por incumplimiento del acuerdo” dijo el fiscal Rolón. Al respecto, menciono que obtuvo como respuesta que para este jueves estarían ya en la zona de trabajo los obreros y los materiales para iniciar la construcción.

La demora en la construcción obedecería a que no existe acuerdo sobre el lugar donde deben construirse las aulas, dijo el fiscal, o al menos eso le mencionaron los encargados de la empresa, por lo que buscará la manera de llegar hasta el lugar con los obreros para, de una vez, comenzar los trabajos.

Fenómeno de El Niño

Hugo Benítez, presidente de la junta vecinal de Fortín Florida, ubicada a unos 250 kilómetros del casco urbano de Fuerte Olimpo, casi en pleno monte chaqueño, rodeado de grandes estancias, dijo que los obreros quisieron construir las aulas en un lugar pequeño, mientras que ellos ya tienen un predio donado al Ministerio de Educación y Ciencias, donde deberá funcionar la futura escuela.

“Si dejamos pasar más tiempo, llegará la temporada de lluvias en el Chaco, sobre todo lo que se anuncia con el fenómeno de El Niño, que traerá mucha agua, lo cual significará varios meses de aislamiento por falta de caminos, y entonces no se podrá realizar estos trabajos”, dijo el morador.

“Disponemos de pocas semanas para que esto suceda, o sea, que una vez más nos quedemos sin caminos, atendiendo a lo que se anuncia sobre la abundancia de lluvias. Entonces urge que se construyan de forma rápida las aulas”, dijo finalmente el poblador.

Realidad educativa

La improvisada escuelita funciona en el local de una capilla, donde se guarecen los niños y el único maestro que trabaja en el sitio en los días de lluvias y de mucho frío, porque la mayor parte del año desarrollan clases bajo los árboles, atendiendo a que se torna imposible permanecer en el pequeño salón.

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La escuela, donde asisten los hijos de los peones y estancieros, recibe educación del maestro Marcelo Ferreira, único educador que trabaja en el lugar y que desde hace dos años está buscando obtener un rubro para su puesto, hecho que hasta ahora le deniega el MEC. La institución funciona bajo el sistema de aulas extensivas y depende de la escuela de San Carlos, comunidad ubicada a más de 100 kilómetros de este lugar.

El educador recibe un salario de G. 3.000.000 de parte de la Gobernación del Alto Paraguay y, de forma diaria, debe recorrer 30 kilómetros 60 kilómetros entre ida y vuelta para llegar a Fortín Florida a bordo de su motocicleta, atendiendo que por la mañana imparte clases en una escuela privada dentro de un establecimiento ganadero. El maestro quiere instalarse de forma definitiva en Florida, pero para eso necesita que el MEC le facilite el rubro.