Fuerzas Comando 2026: Paraguay será centro de entrenamiento táctico-militar del continente

Patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos, este encuentro reúne a las mejores tropas de élite militar y policial del hemisferio con el propósito de optimizar la interoperabilidad táctica y fortalecer las capacidades de respuesta ante amenazas regionales emergentes.

En diálogo con ABC Cardinal, el Gral. de Brigada Freddy Oviedo, coordinador general del evento, brindó detalles sobre la logística, el programa de entrenamiento y el impacto político-militar de este despliegue operacional.

“Son 17 países hasta ahora los que confirmaron su presencia. El evento consta de dos partes: una parte de la competencia en sí y la otra que es una conferencia de líderes, una reunión de líderes”, detalló.

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🔶 "Son 17 países los que confirmaron su presencia. Una parte es la competencia en sí y la otra es una conferencia de líderes. Un ejercicio de fuerzas comando consta de 17 países de… pic.twitter.com/FEJvachqr2 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 20, 2026

¿En qué consiste este evento?

El entrenamiento involucra a delegaciones altamente especializadas compuestas por una dotación estricta de personal de campo y juzgamiento. En ese sentido, el coordinador remarcó que cada país consta de un equipo de seis competidores, un suplente y un juez. Ocho personas por cada país. En total son 120 hombres que estarían compitiendo.

La agenda operacional comprende una serie de fases altamente exigentes distribuidas entre distintas unidades militares paraguayas. “Iniciamos con una competencia física. A partir del martes se realiza en el Comando del Ejército una marcha forzada donde los competidores deberán realizar una marcha de cierta distancia con un peso aproximadamente de 20 kg”, detalló Oviedo.

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A partir de la tarde, todo el evento se traslada a la Escuela de Infantería para la casa de asalto, tiros con fusiles de francotirador a 700 metros, rescate de rehenes y otros ejercicios más.

Alineamiento estratégico e interoperabilidad continental

Ante la consulta sobre si la maniobra responde únicamente a un marco simbólico o deportivo, Oviedo aclaró la profunda dimensión doctrinaria y operacional de las jornadas: “No es una simple competencia. Es un evento donde se fuerza la interoperabilidad entre las unidades de élite”.

Añadió que la intención de este entrenamiento es delinear de acuerdo a las intenciones regionales para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, el crimen transnacional y otros más. Además, dotar a todas las fuerzas de élite del delineamiento necesario para intervenir en la región en caso de necesidad.

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🔶 "Hay trofeos. Gran parte de los que forman del CODI tienen una capacitación diferente, un entrenamiento diferente", Gral. de Brigada Fredy Oviedo, coordinador general Fuerzas… https://t.co/Pema4N2Rab pic.twitter.com/axrQwtvqch — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 20, 2026

El combate al crimen en el terreno paraguayo

Un momento clave de la entrevista con la 730 AM surgió al cuestionar la efectividad y la aplicación práctica de esta preparación especial frente a los desafíos internos de seguridad nacional, como el combate a grupos armados criminales y la delincuencia organizada en zonas rurales o fronterizas.

El Gral. Oviedo ratificó la presencia constante de estos efectivos de élite en los frentes de combate operativo real dentro del territorio paraguayo. “Gran parte de nuestros hombres que tienen esta instrucción especial de curso de comando están en el CODI. Han pasado por el curso de comando y tienen una instrucción y una capacitación diferente”, cerró.