Justicia Electoral suspende elecciones de autoridades en Derecho UNA

La jornada electoral prevista para hoy 20 de agosto en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ha quedado suspendida.

La medida fue dispuesta por el Tribunal Electoral de la Capital Primera Sala a través del A.I. Nro. 208/2026, tras el análisis de una solicitud de medida cautelar presentada por Carlos Aníbal Fernández Villalba.

El afectado, quien encabeza una causa por “Nulidad de Resoluciones N° 5, N° 6 y N° 7” contra el Tribunal Electoral Independiente (TEI) ad hoc de la mencionada unidad académica, logró que la magistratura judicial interviniera para detener el proceso eleccionario.

Los magistrados Modesto Núñez, Ariel Zaragoza y Teresita Clotilde Martínez fundamentaron su decisión en la necesidad de asegurar la eficacia de una eventual sentencia definitiva. Citando doctrina procesal, el Tribunal señaló que las medidas cautelares buscan evitar que la sentencia final se vuelva ineficaz o de cumplimiento imposible.

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En el documento, el Tribunal subraya que se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 693 del Código Procesal Civil, específicamente la “verosimilitud del derecho invocado” y el “peligro de pérdida de derechos o urgencia del caso”.

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Es importante destacar que esta resolución constituye una medida cautelar y no implica un adelanto de opinión sobre el fondo del juicio de nulidad planteado contra las resoluciones del TEI de Derecho UNA.