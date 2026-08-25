Caso Mafe: “No mataron a una persona, sino a dos”, expresa la madre

El padre de la joven cuestionó la impunidad con la que actuó el padre del principal sospechoso, señalando que se trataba de una persona influyente en la comunidad de Coronel Oviedo.

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Durante su declaración, criticó la conducta permisiva del hombre hacia su hijo y cuestionó hasta dónde pretendía llevar esa impunidad al colaborar en la incineración del cuerpo para ocultar el crimen.

“La defensora pública debe defender a los pobres, no a los monstruos ni asesinos”, afirmó tajante Leonardo Benítez, padre de María Fernanda Benítez. Asimismo, apuntó contra el suegro del adolescente, quien le facilitó un vehículo para huir cuando las sospechas comenzaron a cercarlo.

🔶 Caso Mafe: Tramo final del juicio. Hoy se conocerá la sentencia para los acusados



🔶 "La defensora pública debe defender a los pobres no a los monstruos ni asesinos", Leonardo Benítez, padre de María Fernanda Benítez.#MóvilABC - Daniel Barrera.



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Por su parte, la madre de Fernanda remarcó entre lágrimas la crueldad del hecho, enfatizando que no solo asesinaron de forma sanguinaria a su hija, sino “a dos personas”, tras confirmarse que la joven se encontraba embarazada del presunto autor.

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“¿Por qué ayudan a un joven asesino? Deben pagar lo máximo. No se puede dejar así. Quiero que paguen. No quiero que hagan eso a los padres. Perdí a mi hija y me perjudicaron. Me hicieron un daño y perjuicio físico y emocional”, lamentó Nilda Martínez, la madre de Fernanda.

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Actualmente, el tribunal se encuentra deliberando previo a la emisión de la sentencia.

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Antecedentes del caso

María Fernanda desapareció el 27 de mayo de 2025, tras salir de su vivienda con el pretexto de realizar un trabajo escolar. Fue asesinada en la residencia del principal sospechoso —un adolescente con quien mantenía tuvo una relación pasajera—, según la investigación, al confirmarse su estado de gestación.

Las acusaciones sobre los procesados