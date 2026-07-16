Juicio por el crimen de María Fernanda entra en etapa documental y Fiscalía prevé culminarlo en dos semanas

Tras concluir la producción de las pruebas testificales, el Tribunal inició el análisis de la evidencia documental y, de mantenerse el ritmo actual, el proceso podría finalizar dentro de aproximadamente dos semanas, según informó el fiscal Fermín Segovia.

El representante del Ministerio Público Fermín Segovia explicó que actualmente el juicio se encuentra en la fase documental, durante la cual se procede a la lectura y exhibición de los documentos incorporados como medios de prueba. Indicó que, aunque todas las partes ya cuentan con copias de la documentación, igualmente se realiza su incorporación formal durante la audiencia.

Segovia señaló que el desarrollo del juicio transcurre con normalidad y sin incidentes procesales por parte de la defensa ni de la querella. Agregó que cada una de las partes destaca los documentos que considera relevantes para sostener sus respectivas posiciones.

El fiscal también recordó que el planteamiento realizado anteriormente por la defensa, que cuestionaba que algunos documentos no se encontraban en Secretaría, fue rechazado por el Tribunal. Añadió que actualmente todas las partes están inspeccionando la documentación incorporada al expediente, lo que, a criterio del Ministerio Público, deja sin sustento aquel argumento.

En cuanto a la producción de pruebas, confirmó que la etapa testifical ya concluyó. No obstante, aún resta la comparecencia de algunas personas que deberán ratificar informes técnicos previamente presentados, los cuales forman parte de los denominados otros medios de prueba y serán analizados una vez concluida la fase documental.

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Aunque reconoció que el juicio se ha extendido más de lo previsto, Segovia afirmó que el proceso ha registrado avances importantes y estimó que, si no surgen nuevos contratiempos, podría quedar totalmente concluido dentro de una o dos semanas.

El juicio oral busca determinar la responsabilidad penal de los adultos procesados por su presunta participación en el crimen de María Fernanda Benítez, un caso que generó una fuerte conmoción a nivel nacional. Paralelamente, el principal sospechoso, quien era adolescente al momento del hecho, enfrenta un proceso separado conforme a las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia.

El Juicio Oral para el principal acusado aún no fue fijado, en vistas a que se está aguardando que primero concluya el juzgamiento de los adultos involucrados.