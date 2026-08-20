Caso Mafe: se acerca el veredicto para los procesados y el fiscal revela detalles clave del proceso

El caso “Mafe” corresponde al trágico feminicidio de la adolescente de 17 años, María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo, a finales de mayo de 2025,

María Fernanda desapareció el 27 de mayo de 2025 tras salir de su casa con la excusa de hacer un trabajo escolar. Fue asesinada en la vivienda del principal sospechoso (un adolescente con quien mantenía una relación) debido a que la joven se encontraba embarazada.

El proceso judicial contra los adultos involucrados ha avanzado hacia sus etapas finales con pedidos de condena por parte del Ministerio Público, mientras que el juicio en paralelo para el autor material (procesado bajo el régimen penal adolescente) se encuentra en marcha.

“En el día de la fecha han concluido cuatro defensas con sus respectivas dúplicas y el tribunal ha considerado prudente diferir la siguiente etapa, que es la de últimas palabras de los acusados y de familiares de la víctima para el día martes siguiente, e inmediatamente pasar a deliberar y emitir la sentencia, sea condenatoria o absolutoria”, explicó el fiscal Fermín Segovia.

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Las acusaciones que pesan sobre los procesados son las siguientes: Mikhaela Rolón enfrenta cargos por instigación a cometer feminicidio, omisión de dar aviso de un hecho punible y apología del delito (10 años). Franco Antonio Acosta está acusado por complicidad en la tentativa de aborto y frustración de la persecución penal (4 años).

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El suegro del principal sospechoso enfrenta cargos por frustración de la persecución penal, mientras que los padres del supuesto asesino están procesados por exposición a peligro y simulación de hecho punible (4 años).

Ante la consulta sobre la figura por la cual fue acusado el joven, el fiscal expresó: “La Fiscalía considera que al haber existido una relación, la motivación fue el embarazo. Entonces, de esa forma le atribuimos el feminicidio y también un aborto en grado de tentativa”.

Con respecto a que el acusado esta siendo juzgado como menor, aunque hoy ya cuenta con la mayoría de edad, Segovia indicó que la adquiere posterior al hecho. “Ello significa que las leyes aplicables son al momento del hecho y en ese momento él era adolescente. Por ende, la ley más favorable es la que restringe los datos, también que el juicio se desarrolle a puertas cerradas”, subrayó.

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“En ese juicio (el del acusado) hemos avanzado ostensiblemente, mañana prosigue a partir de las 08:00 con la citación de 10 testigos más. Yo creo que llevaría como máximo un mes concluir ese juicio”, concluyó el juez.