Hospital de Calle’i: urgencias y laboratorio activos, pero cirugías y consultas afectadas

Las consultas y cirugías programadas en el Hospital General Materno Infantil de San Lorenzo siguen suspendidas, mientras que todos los servicios de urgencias de adultos, pediatría, cirugía de urgencias y ginecología funcionan con normalidad en los casos de urgencia.

El director médico, Dr. Fernando Rufinelli, explicó que la atención se asegura en las áreas de urgencias, y no así en las cirugías y consultas agendadas. “Estamos cubriendo con las guardias las atenciones en las urgencias de pediatría, urgencias de adultos y la cirugía general”, mencionó.

“Nosotros estamos trabajando, dando el soporte necesario para que el ciudadano esté tranquilo. Los servicios esenciales como las cirugías, las urgencias de adultos, pediatría y ginecología, la sala de parto para las embarazadas están plenamente cubiertos. Estamos trabajando coordinadamente con los médicos de guardia y con los demás servicios, como las ambulancias para el traslado de los enfermos”, explicó.

Mencionó que, pese a que en el país sigue adelante la huelga, la salud no para, por lo que intentan cubrir todas las necesidades en el hospital, teniendo en cuenta a los pacientes que llegan hasta la institución.

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Las consultas para las diferentes especialidades, según comentaron varios pacientes, están siendo reagendadas y los nuevos agendamientos se están realizando para la próxima semana, teniendo en cuenta que las atenciones quedarán postergadas debido a la huelga de médicos.