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25 de agosto de 2026 a la - 19:27

Hospital de Calle’i: urgencias y laboratorio activos, pero cirugías y consultas afectadas

Hospital General Materno Infantil de San Lorenzo garantiza la atención en las urgencias durante Huelga de Médicos.
En el Hospital General Materno Infantil de San Lorenzo garantizan la atención en las urgencias durante la huelga de médicos.Lucía González

El Hospital General Materno Infantil de San Lorenzo se vio afectado nuevamente en el segundo día de huelga de médicos. Las cirugías y consultas programadas siguen suspendidas.

Por Lucía González

Las consultas y cirugías programadas en el Hospital General Materno Infantil de San Lorenzo siguen suspendidas, mientras que todos los servicios de urgencias de adultos, pediatría, cirugía de urgencias y ginecología funcionan con normalidad en los casos de urgencia.

El director médico, Dr. Fernando Rufinelli, explicó que la atención se asegura en las áreas de urgencias, y no así en las cirugías y consultas agendadas. “Estamos cubriendo con las guardias las atenciones en las urgencias de pediatría, urgencias de adultos y la cirugía general”, mencionó.

“Nosotros estamos trabajando, dando el soporte necesario para que el ciudadano esté tranquilo. Los servicios esenciales como las cirugías, las urgencias de adultos, pediatría y ginecología, la sala de parto para las embarazadas están plenamente cubiertos. Estamos trabajando coordinadamente con los médicos de guardia y con los demás servicios, como las ambulancias para el traslado de los enfermos”, explicó.

Mencionó que, pese a que en el país sigue adelante la huelga, la salud no para, por lo que intentan cubrir todas las necesidades en el hospital, teniendo en cuenta a los pacientes que llegan hasta la institución.

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Las consultas para las diferentes especialidades, según comentaron varios pacientes, están siendo reagendadas y los nuevos agendamientos se están realizando para la próxima semana, teniendo en cuenta que las atenciones quedarán postergadas debido a la huelga de médicos.