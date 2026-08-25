Crónica de una crisis: huelga de médicos sacude al gobierno de Peña

La tensión social y laboral en Paraguay escaló a niveles críticos este martes, con el desarrollo de la segunda jornada de huelga general de médicos del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), declarada ayer por tiempo indefinido.

Desde tempranas horas, decenas de médicos se concentraron en las inmediaciones del Centro de Convenciones de la Conmebol, en la ciudad de Luque, donde el presidente de la República, Santiago Peña, participaba en la apertura de la décima edición del Encuentro de Protagonistas Paraguay 2026.

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La protesta iniciada este lunes por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) y que abarca todo el país, busca visibilizar un reclamo postergado durante años: reajuste salarial y presupuesto digno para la red pública hospitalaria.

Huelga de médicos: manifestantes denuncian censura

La presencia de los manifestantes en la zona de Conmebol motivó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad. Un imponente dispositivo policial se sumó a las vallas perimetrales colocadas a pocos metros de la sede del evento para impedir que la columna de médicos llegara al edificio principal. Los gremialistas denunciaron además, que los uniformados intentaron ocultar sus pancartas.

La doctora Rossana González, secretaria general de Sinamed, expresó su indignación ante las cámaras de ABC TV: “Estos policías están recibiendo órdenes para tapar nuestros carteles porque el presidente Santiago Peña no quiere que los invitados internacionales se enteren de lo que hoy está pasando en Paraguay”.

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González también salió al paso de las declaraciones de la ministra de Salud, María Teresa Barán, a quien acusó de falsear la verdad sobre las negociaciones previas. “Ellos no nos ofrecieron absolutamente nada y tenemos las actas probatorias donde funcionarios mandados por ella a la reunión firmaron el acta. En ningún momento llevaron ningún tipo de planteamiento”, afirmó.

Tras la concentración frente a la Conmebol, la comitiva médica se trasladó al microcentro de Asunción para rendir homenaje a los médicos caídos con una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes, y luego marcharon hacia el Congreso Nacional.

La disputa sobre la legalidad del paro indefinido de médicos

Mientras lo médicos se manifestaban por las calles de Asunción y varias ciudades de todo el país, la ministra de Salud, María Teresa Barán, advirtió esta mañana que la medida de fuerza declarada ayer como una huelga indefinida, carece de sustento en el marco normativo que rige a la función pública. Sostuvo que la Ley de la Carrera Civil no contempla la figura de un paro sin plazo determinado y exige la fijación expresa de un período.

“No hay la definición de huelga indefinida en esta nueva ley”, afirmó la secretaria de Estado en conversación con ABC Cardinal.

Consultada sobre si el Gobierno accionará formalmente para declarar la ilegalidad de la medida de fuerza, Barán indicó que están evaluando los pasos a seguir de manera coordinada con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y su equipo técnico-jurídico.

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“El diálogo está abierto siempre, desde siempre, nunca cerramos las puertas del Ministerio”, aseguró Barán, alegando que fueron los dirigentes sindicales quienes se apartaron de la mesa de conversaciones durante las últimas tratativas.

Por su parte, González respondió tajantemente: “Ellos que califiquen como quieran (la huelga), nosotros nos vamos a defender entre nosotros y si le tocan a uno nos tocan a todos”.

¿Inviabilidad económica o falta de voluntad?

Mientras los profesionales exigen un aumento aproximado de G. 3.000.000 por cada vínculo de 12 horas semanales para alcanzar ingresos cercanos a los G. 8.000.000, además del nombramiento de miles de contratados y el pago de feriados, las autoridades sostienen que la solicitud es financieramente inalcanzable.

La ministra Barán defendió la postura del Ejecutivo al señalar que la prioridad debe ser la implementación de una carrera médica basada en incentivos graduales vinculados a la formación y especialización. “Siempre hablamos de una situación gradual y, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, ir dando estos incentivos, premiarle al que hace una especialización e invierte en su formación. A eso es a lo que apuntamos si queremos llegar a la excelencia”, afirmó la ministra de Salud.

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Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, ratificó que atender el pedido generalizado implicaría un desembolso superior a los US$ 100 millones, lo cual desestabilizaría la estructura del Presupuesto General de la Nación (PGN).

“Ellos están con un pedido realizado, en este caso, de un ajuste salarial del 76%, que es más o menos, G. 3.000.000 por cada vínculo del sector médico. Este pedido en sí, para nosotros resulta de cumplimiento imposible”, afirmó Lovera.

La huelga de médicos en el debate legislativo

El conflicto también resonó con fuerza en el Poder Legislativo. Diputados de la oposición respaldaron firmemente la medida de fuerza y cuestionaron duramente la gestión gubernamental y la asignación de recursos públicos.

El diputado Raúl Benítez (Independiente) utilizó una caja vacía como metáfora para criticar las inauguraciones de hospitales sin insumos ni personal adecuado: “Traigo esta caja vacía, una caja que representa la política de salud de este gobierno. Este gobierno aprendió a inaugurar cajas vacías. Le pone un cartel que dice ‘hospital’, corta una cinta y se saca una foto, pero cuando la gente abre la caja, descubre la verdad, faltan medicamentos, equipamientos y hay médicos mal pagados”.

Benítez también cuestionó las prioridades presupuestarias del Estado frente a la precarización de los trabajadores de bata blanca. “La clase política encontró cargos para nombrar a operadores, repartir cargos por afinidades políticas, encontró lugares para nepobabies, pero mantenemos 9.000 médicos contratados hace años”, cuestionó.

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En la misma línea, el diputado Guillermo Rodríguez (YoCreo) calificó de ofensiva la postura oficial y advirtió sobre las consecuencias a futuro para el sistema sanitario. “En diez años tendremos una enorme crisis porque ahora los jóvenes ya no quieren estudiar medicina, ya que no compensa estudiar. Muchos están pensando activar en política, seguir a algún político, porque eso les aseguraría un salario de G. 7.000.000. Llega a ser ofensivo cuando la ministra dice que el problema es US$ 120 millones. Dinero es lo que más sobra en este país”, sostuvo.

Impacto de la huelga de médicos en todo el país

A nivel regional, la huelga paralizó las consultas externas y cirugías programadas, garantizando únicamente los servicios de urgencias, vacunatorios y laboratorios para internados.

“Mientras que los colegas están luchando en medio de las cloacas, ellos hacen un festín. Sufrimos con la precariedad tanto de la infraestructura como de los medicamentos. Las condiciones en que estamos trabajando son deplorables, cada día estamos peor. No sé en qué burbuja viven tanto la ministra (Barán) como el Presidente de la República (Peña)”, cuestionó desde el Hospital Regional de Ciudad del Este, la doctora Idalia Medina.

Mientras el Ejecutivo evalúa acciones legales bajo el argumento de la ilegalidad del paro indefinido e insiste en una reestructuración a largo plazo mediante la carrera sanitaria, los profesionales de la salud mantienen firme su postura de continuar con la huelga indefinidamente.