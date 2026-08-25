Médicos del Hospital Regional de Caacupé se suman a la huelga

La medida afecta a numerosos pacientes que diariamente acuden al hospital en busca de consultas médicas, controles, medicamentos y atención con especialistas. Ante la suspensión de parte de las atenciones programadas, varios usuarios manifestaron su preocupación y señalaron que la situación se suma a otras dificultades que ya enfrenta el sistema sanitario.

La huelga tiene como principal reclamo mejoras para los trabajadores de la salud, entre ellas mejores condiciones laborales y salariales. Sin embargo, los pacientes que acudieron este martes al Hospital Regional de Caacupé aprovecharon para cuestionar las carencias que, según señalaron, persisten desde hace tiempo en el establecimiento.

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Pacientes reclaman principalmente medicamentos

Juan Martínez, paciente de Caacupé, señaló que, más allá de la huelga, uno de los problemas que debe ser solucionado de manera urgente es la falta de medicamentos para quienes dependen del sistema público.

“Lo que tienen que solucionar urgente es la falta de medicamentos. No hay Losartán ni Metformina”, manifestó.

El paciente explicó que la falta de estos medicamentos representa una dificultad importante para las personas que deben mantener sus tratamientos de manera permanente y que, ante la ausencia de los fármacos en el hospital, se ven obligadas a buscar alternativas o adquirirlos por cuenta propia.

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Martínez también cuestionó la falta de especialistas y sostuvo que los usuarios deben enfrentar numerosas dificultades para acceder a una atención adecuada. Según expresó, no se trata solamente de resolver las demandas de los médicos, sino también de garantizar que los pacientes puedan recibir los servicios que necesitan.

El paciente aclaró que está de acuerdo con que los profesionales de la salud reclamen mejores salarios y condiciones laborales, pero consideró que las autoridades deben prestar atención a las demás necesidades existentes dentro del sistema sanitario.

“Estoy de acuerdo con que los médicos quieran ganar más, pero hay mucho que mejorar”, expresó.

Reclamos de trabajadores y necesidades de pacientes

Mientras los médicos llevan adelante la medida de fuerza para exigir mejoras en sus condiciones laborales, los pacientes esperan que las autoridades también atiendan las deficiencias que afectan directamente a los usuarios del servicio público.

Entre los principales reclamos mencionados se encuentran la falta de medicamentos, la escasez de especialistas y las dificultades para acceder a consultas y tratamientos. Para los usuarios, estas situaciones terminan agravando las dificultades de quienes no cuentan con recursos suficientes para recurrir al sector privado.

La atención en el Hospital Regional de Caacupé permanecerá restringida durante los días de huelga, mientras que los servicios de urgencias y vacunación continúan funcionando.

La medida de fuerza está prevista hasta el viernes 28 de agosto. Los pacientes aguardan que, además de una solución a las reivindicaciones de los trabajadores, se adopten medidas que permitan mejorar la atención y garantizar la disponibilidad de medicamentos y especialistas para la población.

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