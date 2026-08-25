Mundial de Rally: este miércoles abre sus puertas el Fan Zone

Motores, equipos, herramientas y un enorme despliegue técnico ya forman parte del paisaje de la Costanera de Encarnación, donde el Fan Zone & Service Park comienza a tomar vida de cara a la fecha en Paraguay del Campeonato Mundial de Rally 2026.

En el Parque de Servicios, los equipos trabajan en la puesta a punto de los vehículos, con mecánicos, técnicos y toda una organización detrás de cada auto que muy pronto saldrá a competir por los caminos de Itapúa. La largada simbólica y el Shakedown se desarrollarán este jueves, pero la competencia oficial inicia desde el viernes.

Cada detalle cuenta. Detrás de la velocidad y la emoción que vemos en los tramos existe un gran trabajo de preparación, logística y coordinación que hace posible una competencia de nivel mundial.

Paraguay vuelve a recibir al Campeonato Mundial de Rally, con Encarnación como uno de sus grandes puntos de encuentro y todo Itapúa preparado para vivir una nueva fiesta del automovilismo mundial.

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El Fan Zone

Abrirá el miércoles 26 de agosto hasta el domingo 30 del mes, de 8:00 a 22:00. En el lugar, los visitantes podrán estar en contacto con los equipos de trabajo y pilotos en competencia.

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En el lugar habrá tiendas oficiales, como también Food Park, para quienes quieran disfrutar la jornada rodeados de los equipos de competencia de este evento. También habrá activaciones de marcas que auspician y apoyan la actividad.

En la primera jornada se realizará un desfile de autos clásicos, que serán conducidos por los competidores del WRC. Para la noche, desde las 20:00, habrá un concierto de la banda nacional Japiaguar. Para el viernes habrá una fiesta electrónica y, para el sábado, a las 21:00, la presentación de Los Verduleros.

Las entradas al Fan Zone cuestan G. 30.000 y se pueden adquirir a través de la red Tuti. Entretanto, eventos como la Largada Simbólica y la Premiación están agotados.