Mundial de Rally: aumento de tráfico aéreo en el aeropuerto de Encarnación

En el marco de la organización del Mundial de Rally en Itapúa, el Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub González reporta la llegada de 80 vuelos desde el jueves pasado. Esto representa el ingreso de al menos 600 pasajeros a través de la terminal aeroportuaria.

La mayoría de las aeronaves trajeron a personal de logística de las escuderías, organizadores, pilotos y otros relacionados al evento que se desarrollará esta semana en el departamento.

El director del aeropuerto, Fernando Gallardo, explicó que también se recepcionaron vuelos de turistas y familiares de los competidores que se alojan principalmente en la ciudad de Encarnación.

El aeropuerto de la ciudad opera bajo la categoría H24 desde agosto de 2025, tras una inversión de más de US$ 10 millones que sigue realizando la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

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Aeropuerto de Encarnación

Las instalaciones del aeropuerto fueron construidas en su momento por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que entregó la obra el 2 de agosto de 2011. Esta representó una inversión de más de G. 50.000 millones. El aeropuerto recibió su primer vuelo internacional el 16 de enero de 2013, proveniente de Bahía (Brasil).

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Cuenta con una pista de aterrizaje pavimentada de 2.000 metros de largo y 45 metros de ancho, y una plataforma de ascenso y descenso de pasajeros. La pista del aeropuerto está preparada para operar vuelos de Boeing 737-800 de hasta 50 toneladas, con capacidad para aproximadamente 120 pasajeros.

Fue transferido a la Dinac por parte de la Municipalidad en marzo de este año, con el compromiso de una inversión de USD 10 millones en la renovación de la terminal aeroportuaria.

Mantiene operativo un módulo provisorio de 1.000 m² que fue edificado para la zona de embarque y desembarque, con capacidad de albergar a 50 personas en simultáneo, en cada área. Esto mientras en paralelo continúan las obras de ampliación de la terminal aeroportuaria.

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Proyecciones del evento

Las proyecciones realizadas por el Comité Organizador Local (COL) del Campeonato Mundial de Rally (WRC), a cargo de las fechas en Paraguay, a desarrollarse del 27 al 30 de agosto, suponen un movimiento económico de US$ 200 millones.

Con relación a la edición 2025 —que generó US$ 133 millones—, supone un incremento del 33,5%.

Estos datos se sustentarían en que se espera un público de al menos 400.000 espectadores, casi el doble con relación al año anterior (210.000).