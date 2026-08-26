Buscan a adolescente de 16 años desaparecida en Nueva Colombia

Se trata de Jennifer Sofía Escobar Cantero, quien fue vista por última vez en el barrio San Cayetano de la ciudad de Nueva Colombia, departamento de Cordillera.

La desaparición fue reportada ante las autoridades y se activó la búsqueda correspondiente a través del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

De acuerdo con la alerta difundida, Jennifer tiene contextura física media, estatura mediana, tez trigueña y cabello de color negro. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la vestimenta que llevaba al momento de ser vista por última vez.

La situación genera preocupación entre sus familiares, quienes aguardan cualquier información que permita establecer dónde se encuentra la adolescente y facilitar su retorno a su entorno familiar.

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Comunicar cualquier dato

Desde las instituciones encargadas de la búsqueda se insta a la ciudadanía a permanecer atenta y comunicar cualquier dato que pueda resultar útil para localizarla. No es necesario esperar a contar con información completa: cualquier indicio puede ser comunicado a las autoridades para su verificación.

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Las personas que hayan visto a Jennifer o tengan información sobre su posible paradero pueden comunicarse al 0986 760 083, número habilitado por el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

También se encuentran disponibles las líneas 147 (Fono Ayuda), 911 y 130 para brindar información a las autoridades.

La colaboración ciudadana es fundamental en este tipo de casos, por lo que se solicita compartir la alerta y comunicar de inmediato cualquier información que pueda contribuir a encontrar a la adolescente.

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