Corte blanquea a esposa del ministro Benítez Riera y a la nuera de Martínez Simón

En el caso de María Verónica Sienra, esposa del ministro Luis María Benítez Riera, el dictamen del director interino de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Samir Armele, concluye que “no necesita título universitario para ser directora general de Garantías Constitucionales”.

De acuerdo con el dictamen “la idoneidad no se identifica necesariamente con un título universitario”, sino que la exigencia es sobre la formación, experiencia, los conocimientos y la trayectoria, como requisitos necesarios para el adecuado desempeño en el cargo.

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“Un título académico sólo es exigible cuando una norma o el perfil específico del puesto lo establece expresamente, y ninguna disposición aplicable a la Dirección General de Garantías Constitucionales lo hace”, señala parte del Dictamen N° 836 emanado este miércoles 26 de agosto de 2026.

Agrega que “no puede dejarse de mencionar la trayectoria de la funcionaria”, señalando que María Verónica Lina Sienra Bertón ingresó al Poder Judicial el 11 de septiembre de 1998, contratada como jefa de la dependencia de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales. Al respecto, señala que en esa fecha el actual ministro Luis María Benítez Riera todavía no integraba la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el dictamen del director interino de Asuntos Jurídicos del máximo tribunal, desde 1998 Sienra Bertón desempeñó de manera continua funciones de jefatura en la misma dependencia: fue nombrada en el año 2000, confirmada como jefa supervisora en 2002 y designada como jefa de Sección en 2008, todo esto antes de que el actual ministro Benítez Riera accediera a la máxima instancia judicial.

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“Su nombramiento como Directora General, el 31 de enero de 2012, no significó el ingreso de una persona ajena a la institución ni el acceso repentino a un cargo gerencial, sino la culminación de más de trece años de carrera desarrollada en el área cuyos procedimientos conocía desde todos los niveles de responsabilidad”, remarca el documento publicado en la página web del Poder Judicial.

Esposa del ministro Luis María Benítez Riera cobra G. 22 millones al mes

A través de un pedido de información pública la semana pasada la Corte respondió que, en el caso de la esposa del ministro Luis María Benítez Riera, “al no estar registrada su escolaridad en el Sistema de Legajos, el archivo generado de manera automática en el formato establecido por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), en el campo de ‘Profesión’ se encontraba vacío”.

En consecuencia, agrega la respuesta del máximo tribunal, a fin de que el archivo pueda levantarse en el Sistema del SICCA con el estado: “Estado de importación: Exitosa”, se procedió al llenado del mismo y, debido a un error material involuntario, se consignó en el mismo “Universitario”. Sienra Bertón de Benítez cobra mensualmente G. 22 millones por el cargo que ocupa en el máximo tribunal.

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La consulta realizada por el medio El Observador, mediante la Dirección de Transparencia, fue si en el Poder Judicial obra algún documento que acredite que la directora general María Verónica Lina Sienra Bertón de Benítez posee grado universitario académico, como consta en la nómina de funcionarios del Poder Judicial.

El pedido de información fue hecho en razón de que, en su declaración ante la Contraloría General de la República (CGR), la esposa del ministro Benítez Riera registró que su grado académico es secundario. Sin embargo, en el Poder Judicial figuraba que su profesión es “Universitario”.

Dictamen favorable para nuera de Martínez Simón

Respecto al caso de la funcionaria Analía Belén Carrillo Servín, nuera del ministro Alberto Martínez Simón, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la máxima instancia judicial emitió el dictamen N° 35, también de fecha 26 de agosto de 2026, respecto al régimen aplicable a los permisos con goce de sueldo para funcionarios del Poder Judicial, en particular, al permiso concedido a la conocida como “relatora VIP”.

El dictamen firmado por el director interino Samir Armele resalta que la licencia especial con goce de sueldo para estudios o capacitación “no es un beneficio creado para una persona determinada ni reservado a personas allegadas a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, sino un instituto general previsto anteriormente ya en la Acordada N° 252/2002 y actualmente regulado por el artículo 62 de la Acordada N° 1.679/2022.”

Resalta que la situación de la nuera del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia es, en consecuencia, uno más de esos casos, sujeto a los mismos requisitos, límites y obligaciones que rigen para cualquier otro funcionario que usufructúe esta modalidad.

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“En el caso concreto, la licencia fue concedida por Resolución N° 1.322 del 23 de junio del 2024 del Consejo de Superintendencia, resolución que no fue suscripta por el Ministro Alberto Martínez Simón, y renovada por Resolución N° 1.235 del 15 de julio de 2025, cuando dicho Ministro ya no integraba ese órgano”, detalla el dictamen.

La publicación en la web del Poder Judicial agrega que la funcionaria Analía Belén Carrillo presta servicios en el Poder Judicial desde el 15 de septiembre de 2015, varios años antes de que el Ministro Martínez Simón se incorporara a la Corte Suprema de Justicia, en abril de 2019.