Huelga de médicos: panorama desolador en el Hospital Nacional de Itauguá

Un equipo de ABC visitó este miércoles el Hospital Nacional de Itauguá, un centro médico de referencia que diariamente está colmado de usuarios que llegan desde diversas ciudades, ya sea para consultas o realización de estudios. Pero el panorama con que se topó el equipo periodístico dista totalmente de lo acostumbrado.

En la zona de espera para consultas en la especialidad de Clínica Médica, los asientos estaban vacíos. Nadie aguardaba, porque evidentemente la noticia de la huelga de los profesionales de blanco está teniendo un gran alcance y los usuarios recurrentes directamente prefieren no presentarse hasta tanto la situación se normalice.

Richard González, funcionario del área de admisión, explicó que la atención en esta área es por orden de llegada, sin necesidad de una cita previa; pero este miércoles, nadie se presentó. Añadió que los servicios que se encuentran activos son las urgencias de adultos y niños, así como la atención a pacientes que son citados de forma específica para la realización de estudios.

Reumatólogo, el único médico que está atendiendo

Durante el recorrido del equipo de ABC, una mujer que se identificó como Ana Estigarribia, recepcionista del especialista reumatólogo de guardia, contó que el profesional se encuentra atendiendo con normalidad en su consultorio a los pacientes agendados con anterioridad.

Queja por falta de insumos

Una mujer que se encontraba aguardando en el área de ginecoobstetricia brindó su testimonio ante las cámaras de nuestro medio y se quejó de que su hija, que permaneció hospitalizada por mucho tiempo, necesita acceder a un estudio muy costoso, pero no fue asesorada correctamente para las gestiones.

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“Nada no hay, medicamentos, nada. Todo te hacen comprar; jeringa, guantes, ere eréa (…) Te chulean todo y se supone que para eso ellos están acá, tienen que explicar las cosas para los pacientes”, se quejó Idelina Báez.

Garantizan urgencias, pero suspenden cirugías programadas y consultorios

El director general del HNI, doctor Miguel Ferreira, explicó a ABC que el hospital opera con normalidad en sus áreas de urgencia y servicios esenciales en medio de la huelga médica que se extenderá hasta este viernes.

“Los servicios de urgencia están funcionando plenamente: adultos, niños, obstetricia, terapia intensiva (adultos, niños y neonatos), hemodiálisis y oncología. Todos esos servicios siguen funcionando perfectamente, sin ningún problema”, indicó el profesional.

Ferreira detalló que las consultas ambulatorias en consultorio y las cirugías programadas que pueden postergarse fueron reagendadas para fechas posteriores al levantamiento de la medida de fuerza.

Abastecimiento de insumos y fármacos

Ante las quejas de algunos usuarios sobre supuestos faltantes de insumos básicos y medicamentos, el director desmintió el desabastecimiento en el centro asistencial y sostuvo que el Ministerio de Salud provee insumos entre dos y tres veces por semana.

“Los medicamentos esenciales y vitales los tenemos todos: antibióticos, analgésicos, antihipertensivos. En cuanto a insumos quirúrgicos como gasas, guantes o jeringas, tenemos completito. El servicio de esterilización está trabajando intensamente y sus funcionarios no forman parte de la huelga”, remarcó Ferreira.

Postales de la dejadez

Mientras los usuarios del Hospital Nacional de Itauguá continúan esperando la materialización del moderno complejo hospitalario anunciado por el presidente Santiago Peña, las imágenes que se pueden recoger en este centro de referencia dejan mucho que desear y reflejan de la dejadez que se ha extendido por años en un hospital que se convierte en el único auxilio para miles de personas que se desplazan cientos de kilómetros para recibir atención.

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