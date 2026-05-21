Pésimo estado de hospital que apunta a ser “modelo”: esta es la situación en el HNI

Cuando el propio presidente Santiago Peña grabó un video, junto con su esposa, repudiando la situación del Hospital Nacional de Itauguá, muchos habrán pensado que la transformación podía desarrollarse con una mayor celeridad. Sin embargo, a dos años de este suceso, en este centro de referencia los pacientes y sus familiares soportan el pésimo estado del lugar.

Acompañantes de pacientes que se encuentran en el sector de Urgencias de Adultos reportan una sobrepoblación de enfermos que afrontan, principalmente, cuadros respiratorios y que llegan desde distintos puntos de la República en una clara muestra de la persistente centralización de los servicios básicos.

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Por supuesto, la mayoría de los usuarios son de origen humilde y aunque en el lugar reciben alimentos y los fármacos que necesitan, lo hacen en un ambiente a todas luces insalubre y afrontando carencias.

No hay sábanas ni frazadas; los pisos están rotos y las paredes evidencian los 35 años que tiene este centro médico, donde aparentemente los trabajos de mantenimiento no son cosa común.

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Retrasos en la construcción del nuevo Hospital Nacional de Itauguá

El 22 de setiembre de 2025 se presentó el anteproyecto arquitectónico del nuevo Hospital Nacional de Itauguá, que será financiado por Itaipú. La licitación estaba prevista para antes de diciembre de 2025, mientras que el inicio de las obras se estimaba para abril de este año, con un plazo de ejecución de 24 meses.

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Sin embargo, el acta de juzgamiento recién se realizó el 24 de abril de 2026. La comisión evaluadora inhabilitó a dos de los cuatro consorcios participantes, grupos que nuclean a las empresas con gran trayectoria del mercado local, dejando el camino despejado para solo dos oferentes.

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El anteproyecto, presentado por ingenieros de Itaipú, contempla la construcción de un hospital de 52.000 m², con capacidad para más de 1.000 pacientes, distribuidos en 1.039 camas. Además, dispondrá de 30 quirófanos y 70 consultorios.