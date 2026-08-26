Médicos de Ñeembucú marcharon en reclamo de reajuste salarial

Los profesionales reclaman un reajuste salarial, mejores condiciones laborales y la provisión regular de medicamentos e insumos.

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La representante sindical, doctora Liliana Ferreira, denunció además que varios médicos, especialmente contratados, no se plegaron a la medida de fuerza debido a presuntas presiones y amenazas de referentes políticos.

“Sabemos que muchos colegas, especialmente los contratados, no vinieron por amenazas de políticos. Algunos intendentes les presionan para que no participen de la manifestación. Les dicen: ‘Chake, si te vas, te sacamos el contrato; no vayas a participar’. Así les meten miedo”, afirmó Ferreira.

Falta de medicamentos e insumos

Por su parte, el doctor Daniel Rolón señaló que los médicos llevan aproximadamente 14 años sin recibir un reajuste salarial acorde y pidió al Gobierno nacional atender la situación del sector.

El profesional también cuestionó la falta de medicamentos e insumos en los servicios de salud. Sostuvo que, ante estas carencias, los médicos deben ingeniarse para brindar atención y buscar alternativas para realizar los diagnósticos y tratamientos requeridos por los pacientes.

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A pesar de la movilización, los servicios de urgencias pediátricas y de adultos del Hospital Regional de Pilar funcionan con normalidad, con atención las 24 horas.

Durante la jornada, el diputado Diosnel Aguilera (PLRA) llegó hasta el Hospital Regional de Pilar para solidarizarse con los médicos movilizados.

El legislador manifestó su respaldo al reclamo y señaló que considera justas las reivindicaciones planteadas por los profesionales de la salud.