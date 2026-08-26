Médicos y estudiantes mantienen movilización y bloqueo intermitente de la PY08 en San Pedro

La protesta se concentra principalmente en inmediaciones del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.

Los trabajadores reportan un alto nivel de acatamiento a la medida de fuerza, mientras que los estudiantes de Medicina se sumaron activamente a las movilizaciones en respaldo a los reclamos del sector sanitario. Los manifestantes exigen mejoras salariales, desprecarización laboral y condiciones para brindar atención a los pacientes.

La ruta PY08 continúa siendo escenario de la protesta, con cierres intermitentes que generan interrupciones temporales en el tránsito. Los trabajadores señalan que las movilizaciones forman parte de las acciones previstas durante los cinco días de huelga.

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El Hospital General de Santa Rosa del Aguaray se mantiene como uno de los principales puntos de concentración, donde médicos y funcionarios se reúnen para posteriormente marchar y realizar las manifestaciones sobre la vía pública.

Los médicos destacan nuevamente la alta participación de los trabajadores y piden comprensión y acompañamiento de la ciudadanía. Cuestionan las condiciones en las que actualmente deben desarrollar sus labores.

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Durante la medida de fuerza se mantiene la atención de urgencias y los servicios básicos y de carácter urgente, mientras que los consultorios externos y las cirugías programadas permanecen suspendidos.

La huelga fue convocada por gremios de médicos del Ministerio de Salud Pública y tiene una duración prevista de cinco días, en reclamo de aumento salarial y la regularización de las condiciones laborales de los trabajadores de blanco.

A medida que transcurren los días, la movilización suma mayor presencia de trabajadores y estudiantes, mientras los manifestantes esperan una respuesta de las autoridades nacionales. En San Pedro no descartan intensificar las medidas de fuerza si no existe una respuesta favorable a sus reclamos.