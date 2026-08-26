San Ignacio: exigen intervención urgente en caminos vecinales

Los pobladores del asentamiento Martín Rolón, del distrito de San Ignacio, Misiones, realizan una movilización y cierre de la ruta que une este distrito con Yabebyry para solicitar a las autoridades una intervención urgente para la reparación de los caminos vecinales.

En ese contexto, Nelson Vera, poblador de la zona, señaló que son más de 300 familias las afectadas por el mal estado del camino y mencionó que desde 2018 nunca más se realizó ninguna clase de reparación.

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“Salimos a manifestarnos, solicitamos la reparación urgente de nuestro camino, ya que es muy difícil transitar en la zona en días secos y, en días de lluvia, la situación se torna más difícil, ya que el camino está cortado con grandes zanjas casi en todo el trayecto”, expresó Vera.

El mismo indicó que los especialistas están anunciando la llegada del fenómeno de El Niño y mencionó que, con esa situación, el camino ya será totalmente intransitable.

“¿Qué esperan las autoridades para intervenir, que ocurra alguna tragedia primero? Es muy peligroso nuestro camino”, cuestionó.

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Explicó que se necesita una canalización adecuada, la instalación de alcantarillado en algunos sectores y, en otras zonas, el cambio del mismo, ya que están totalmente destrozados.

“La última vez que se hizo un arreglo en la zona fue en 2018 y desde ese año hasta la fecha nunca más nos hicieron caso. Ya hemos presentado en reiteradas ocasiones notas de pedido para la intervención, pero lastimosamente esos pedidos fueron archivados y sin hacernos caso”, mencionó.

Situación crítica de 7 km

Por su parte, la dirigente campesina del asentamiento Monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, María Nemesia Ramírez, también se unió a la movilización de los pobladores de Martín Rolón, exigiendo también la reparación de sus caminos, ya que están totalmente en muy malas condiciones.

“Acá estamos defendiendo el derecho de la comunidad y estamos pidiendo la reparación de nuestro camino. La necesidad de arreglo es de 30 km, pero la zona más crítica es de tan solo 7 km y de ahí solicitamos la reparación urgente, ya que tenemos niños y jóvenes que van todos los días a la escuela y al colegio”, indicó Ramírez.

La situación es preocupante, debido a que se prevén jornadas de lluvias que estarían afectando considerablemente el camino y, por ende, a la población, indicó Ramírez.

Los pobladores de ambas comunidades se manifestarán hasta obtener una respuesta favorable de las autoridades correspondientes, ya que se anuncia la llegada del fenómeno de El Niño, según anunciaron.