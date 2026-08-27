Instituto de Medicina Tropical: familiares preocupados por operación de pie de una bebé

Una bebé de un año y cuatro meses ingresó a la unidad de terapia intensiva del Instituto de Medicina Tropical por un cuadro respiratorio, del cual logró recuperarse y salir; sin embargo, presentó una inflamación en un pie, por lo que volvió a ingresar a terapia y fue sometida a una cirugía.

Según indican los familiares y coinciden con el relato de la institución, desarrolló una trombosis en el pie, ya que encontraron coágulos de sangre en el mismo que obstruían sus venas, por lo que tuvieron que intervenirla con una cirugía para descomprimir el miembro.

La abuela de la bebé, en contacto con nuestra redacción, dijo que quieren saber si fue una infección por la vía que le colocaron o si fue otra situación la que pasó, porque llegó al hospital con el miembro totalmente sano y después de que le colocaron y sacaron la vía unos días después, ahora está con heridas abiertas a raíz de la cirugía.

“Es rara la situación, porque no le trataron a tiempo, y llegó a este punto en que ya está con riesgo de perder el piecito la criatura. Es bastante triste la situación porque es una bebé que ingresó por un cuadro respiratorio nada más”, afirmó.

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Lo que dicen desde el hospital

El director general del Instituto de Medicina Tropical, Óscar Merlo, explicó que la trombosis se dio por diversas condiciones que la niña presentó previamente a la internación e incluso a la intervención quirúrgica.

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Detalló que la niña nació con 28 semanas y 1,2 kilos, lo que ya marcó una desnutrición severa. Además, ya registró por lo menos cinco internaciones en terapia intensiva previas por problemas respiratorios, que serían consecuencia de su falta de desarrollo pulmonar y que hasta el momento no tiene completo su esquema de vacunación.

Precisó que, tras cada internación y colocación de vía, se produce el agotamiento del capital venoso, por lo que se procede a diferentes métodos, uno de ellos, la colocación del catéter en el pie, el cual es habitual, pero se produce cuando ya no se encuentran otras venas en los miembros habituales, como los brazos.

Agregó que esta técnica, más considerando los antecedentes de la niña, puede generar una flebitis, que es la inflamación de la pared de una vena, y una trombosis, la misma que también es generada por los problemas respiratorios y produce los coágulos que obstruyen las venas.

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Indicó que cuando ocurre esto se debe cortar la fase para que la comprensión del miembro no produzca más daño, por lo que el procedimiento fue necesario. Concluyó al afirmar que, pese a la huelga de médicos, la atención en los servicios de urgencia, internación y terapia intensiva siguen funcionando y que se brindó a tiempo y en forma la misma a la bebé afectada, que actualmente está con pronóstico reservado pero bajo observación estricta de los profesionales de salud.