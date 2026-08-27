Pedro Juan Caballero: médicos marchan en cuarto día de la huelga nacional

Los profesionales del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, que están adheridos a la huelga nacional de médicos, marcharon por varias arterias de la ciudad.

La medida fue adoptada en el marco de la huelga nacional de médicos, a la cual están plegados desde el lunes último. Durante la caminata, los manifestantes reiteraron sus reivindicaciones, entre las que se encuentran un reajuste salarial y mejorar el servicio de salud para la población.

Declaración de interés departamental

El concejal Cristian Franco (ANR), vicepresidente de la Junta Departamental de Amambay, informó que la huelga nacional de médicos fue declarada de interés departamental.

La decisión fue tomada a pedido de los representantes del gremio médico, como una forma de apoyar la movilización de los trabajadores de salud, según indicó el edil.

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Durante la huelga, los médicos locales expusieron diversas falencias que afectan al hospital de cabecera de la zona, como la falta de medicamentos para pacientes crónicos y hasta los insumos más elementales.