Médicos de San Pedro siguen en manifestación

Los puntos de concentración son Santa Rosa del Aguaray y San Estanislao.

Los coordinadores de la movilización que se desarrolla en este departamento informaron que los trabajadores de la salud están decididos a seguir insistiendo ante las autoridades nacionales para buscar la manera de dar una salida favorable a las reivindicaciones que están solicitando a través de este paro nacional.

Una de las concentraciones se desarrolla en la zona conocida como Cruce Guaicá, a la altura del kilómetro 151 de la ruta PY03, distrito de Santaní. El otro lugar es Santa Rosa del Aguaray, ubicada sobre la ruta PY08, donde participa una gran cantidad de trabajadores de blanco de los centros asistenciales de la parte norte de San Pedro y estudiantes de Medicina de la filial Santa Rosa de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

En lo que concierne a la manifestación de los médicos del Hospital Distrital de Santaní, conversamos con el Dr. Joaquín Silva para conocer si hay algún avance positivo con las autoridades nacionales sobre los pedidos que están solicitando, principalmente el aumento del salario del personal de blanco y la disminución de la carga horaria. Respondió que, por ahora, no recibieron ninguna información de parte de los representantes del gremio con respecto a sus reivindicaciones.

Seguimos con la lucha

El galeno adelantó que seguirán con la medida de fuerza durante el transcurso del día de hoy, con los cierres intermitentes de las rutas PY03 y PY08, esperando el informe de los representantes gremiales que se encuentran por la capital del país.

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“Estamos aguardando alguna información positiva desde Asunción; mientras tanto, nosotros vamos a seguir en los dos puntos de concentración, en Santa Rosa y en Santaní, para ver qué resultado recibimos de las autoridades nacionales, que ojalá sea favorable para todo el personal de blanco”, agregó Silva.

En otro momento, manifestó que no se descarta que la movilización a nivel nacional pueda prolongarse si es que no se logra el objetivo.