Papa León XIV nombra a obispo auxiliar de Asunción

Este viernes, el papa León XIV designó oficialmente a monseñor Gabriel Narciso Escobar, hasta hoy vicario apostólico del Chaco paraguayo, como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Asunción.

Monseñor Escobar (55), un sacerdote de formación salesiana, tendrá a su cargo colaborar con el arzobispo de Asunción, el cardenal Adalberto Martínez, “en la atención pastoral y en el gobierno de la Iglesia particular arquidiocesana”, según explica en un comunicado la Arquidiócesis de Asunción.

El cargo de obispo auxiliar “no comporta derecho de sucesión en la sede arzobispal”, añade el comunicado.

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Este nombramiento llega semanas después de que el papa León XIV concediera al cardenal Martínez una prórroga de dos años para seguir ejerciendo el cargo de arzobispo de Asunción, luego de que el religioso paraguayo presentara su renuncia tras cumplir la edad de 75 años, como dicta el Derecho Canónico de la Iglesia católica.

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Primer obispo auxiliar de Asunción en casi tres décadas

La de monseñor Escobar es la primera designación de un obispo auxiliar para la Arquidiócesis de Asunción desde 1997, cuando el actual arzobispo y cardenal Adalberto Martínez fue nombrado en ese cargo, que mantuvo hasta el año 2000.

Otros destacados religiosos que ostentaron el cargo de obispo auxiliar de Asunción fueron los monseñores Ricardo Valenzuela, Claudio Giménez, Pastor Cuquejo y Jorge Livieres Banks.