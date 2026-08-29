Exigen liderazgo a Santiago Peña y respuestas urgentes para pacientes con cáncer

Ante la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud pública en Paraguay, la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) alzó su voz este sábado para exigir una respuesta inmediata y un cambio de rumbo a las autoridades del Poder Ejecutivo.

Desde la organización señalaron que el colapso actual no es casualidad, sino el resultado directo de una falta de liderazgo y de decisiones oportunas por parte del presidente de la República, Santiago Peña.

A su juicio, el mandatario ostenta la máxima responsabilidad política sobre las políticas sanitarias y la gestión de los recursos en el sector.

Falta de insumos y tratamientos: Cientos de pacientes oncológicos enfrentan barreras críticas a diario, desde la escasez de medicamentos e insumos hasta la falta de profesionales y turnos para estudios médicos fundamentales.

Impacto en los diagnósticos: Las demoras administrativas y operativas impiden un diagnóstico oportuno, interrumpiendo los tratamientos de quienes dependen de una atención continua para sobrevivir.

El factor tiempo: Desde Apacfa recalcaron que la situación llegó a un punto límite donde cada día de retraso se traduce en una oportunidad perdida para salvar una vida.

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“Lo que está en juego no son solamente números ni estadísticas: son vidas humanas”, enfatizaron desde la asociación en un llamado urgente dirigido al jefe de Estado.

La postura de los pacientes oncológicos es categórica, la salud pública no puede seguir postergándose y el Gobierno debe asumir un rol activo para garantizar el derecho elemental a la vida y la atención médica digna.