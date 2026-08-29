Pacientes con cáncer del IPS se suman a reclamo de Apacfa por la huelga de médicos

La Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS (Apodips) hizo público su respaldo a la postura expresada días atrás por la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), sumándose al pedido de una salida urgente ante la huelga nacional que llevan adelante los médicos del Sinamed.

Desde la organización señalan la profunda preocupación que genera en los enfermos la interrupción o postergación de consultas, estudios y procedimientos esenciales a raíz del paro.

En su pronunciamiento, el gremio también remarca la obligación que recae sobre el Estado paraguayo de “proteger y garantizar el derecho a la vida, consagrado en el Artículo 4 de la Constitución Nacional”.

Bajo esta premisa, consideran indispensable encontrar una salida al conflicto que atienda las reivindicaciones del sector de la salud sin poner en desprotección a la ciudadanía.

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Al respecto, reconocen “el derecho de los médicos a reclamar condiciones laborales dignas, remuneraciones justas y los recursos necesarios para ejercer adecuadamente su labor, incluyendo la disponibilidad de insumos y equipos médicos accordes con las necesidades de los servicios de salud”.

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“Los pacientes no pueden esperar”

Sin embargo, desde la asociación hacen especial énfasis en el impacto directo que sufre la población vulnerada por patologías complejas durante las medidas de fuerza.

“Los pacientes no pueden esperar, especialmente quienes atraviesan enfermedades graves como el cáncer. La postergación de consultas, estudios, tratamientos o cirugías puede tener consecuencias irreversibles y poner en riesgo la vida y la continuidad de la atención”, señalaron.

Por último, la Apodips hace un llamado “principalmente a las autoridades competentes y a todas las partes involucradas, a priorizar el diálogo y adoptar con urgencia las medidas necesarias para alcanzar una solución, garantizando la continuidad de los servicios esenciales y de los tratamientos impostergables”.

El comunicado cierra con tres consignas directas: “los médicos necesitan ser escuchados”, “los pacientes necesitan ser atendidos” y “los pacientes oncológicos no pueden esperar”, ratificando que la salud y la vida deben ser siempre una prioridad.

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