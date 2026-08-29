Inauguran nueva ludoteca en Cateura

Con una propuesta orientada a la recreación y el sano esparcimiento comunitario, este día se inauguró la nueva Ludoteca en Cateura.

El espacio fue construido específicamente dentro del predio de la Orquesta de Cateura con el objetivo principal de ofrecer un lugar donde los niños de la zona puedan jugar de manera recreativa.

La iniciativa busca consolidarse como un punto de encuentro lleno de juguetes, concebido bajo la premisa de ser un entorno limpio y seguro destinado a todas las edades —“para todos los niños, hasta de 90 años”— que deseen disfrutar de momentos de esparcimiento.La ludoteca, como dice su nombre, ludo viene de juego.Y en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en bar en la casa de que es la casa de la escuela de Cateura, que viene a ser la la la escuela de música.

“La Ludoteca como dice su nombre, Ludo, viene de juego. En este caso por ejemplo nosotros tenemos aquí instalado, que es la casa de la Escuela de Cateura, para que la comunidad, tanto los niños que estudian música también vengan a tener un lugar de juego”, explicó la Ludotecaria Gladys Ruiz Díaz.

Lea más: Campaña “Vivir sin violencia”: iluminan pasillos de Cateura y del Mercado 4

Seguido agregó: “La Ludoteca es un lugar donde el niño desarrolla el jugar, a aprender y también a convivir. Ya dejando un poco de lado lo que es el celular y llegar otra vez al juguete”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego comentó que el lugar está abierto para niños de 0 a 100 años. “Una persona grande puede venir también a jugar porque hay juegos como para poder jugar otros juegos para personas mayores”.

Por su parte, el señor Félix, presidente de la Asociación de Padres de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cátedra, señaló que el local se encuentra en un lugar reformado, reconstruido, gracias a la generosidad de mucha gente.

“Una de las reglamentaciones de la ludoteca es sin celular. Se va a entrar sin celular en la ludoteca de tal manera que los chicos puedan desprenderse un poco de ese móvil”, finalizó.