Mundial de Rally: bomberos atendieron emergencias tras temporal en Itapúa.

Desde la Comandancia Nacional del CBVP compartieron un informe referente a los servicios de emergencia atendidos durante la jornada en la cobertura del Campeonato Mundial de Rally en Itapúa (WRC 2026).

El CBVP desplegó durante la jornada un importante operativo de respuesta ante diversas situaciones de emergencia registradas a consecuencia de las condiciones climáticas y otros incidentes.

En total, los equipos del CBVP atendieron 18 servicios, que requirieron la intervención de bomberos voluntarios en distintos puntos.

Entre los servicios registrados, se encuentran:

9 derrumbes

5 caídas de árboles

1 caída de tendido eléctrico

3 accidentes de moto

Lea más: Mundial de Rally: así será el operativo de los bomberos voluntarios

Bomberos acudieron ante urgencias por eventos climáticos

Ante cada reporte, indican que los voluntarios fueron movilizados para realizar tareas de asistencia, evaluación de riesgos, despeje y respuesta a las situaciones que pudieran representar un peligro para la ciudadanía. Detallan que el despliegue contó con el trabajo coordinado de las unidades y compañías del CBVP.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La institución recordó a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones durante y después de eventos climáticos adversos, evitando circular por zonas afectadas, acercarse a tendidos eléctricos caídos o permanecer bajo árboles y estructuras que puedan presentar riesgo de colapso.

Agregan que el CBVP mantiene activos sus equipos de respuesta y continúa trabajando al servicio de la ciudadanía, “con abnegación, valor y disciplina”.