Nacionales
29 de agosto de 2026 a la - 23:19

Mundial de Rally: bomberos atendieron emergencias tras temporal en Itapúa

Dos bomberos en uniforme amarillo y un policía dirigen el tráfico mientras retiran un árbol caído en una vía urbana.
Mundial de Rally: bomberos atendieron emergencias tras temporal en Itapúa.

La Comandancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) emitió un informe con los servicios realizados durante la jornada de hoy en el departamento de Itapúa, en el marco de la realización del Campeonato Mundial de Rally (WRC 2026). En total, los bomberos respondieron a 18 servicios de emergencia tras el temporal que se registró en Itapúa.

Por ABC Color

Desde la Comandancia Nacional del CBVP compartieron un informe referente a los servicios de emergencia atendidos durante la jornada en la cobertura del Campeonato Mundial de Rally en Itapúa (WRC 2026).

El CBVP desplegó durante la jornada un importante operativo de respuesta ante diversas situaciones de emergencia registradas a consecuencia de las condiciones climáticas y otros incidentes.

Retroexcavadora en acción y camión amarillo en calle con escombros y ramas tras tormenta en un vecindario residencial.
Mundial de Rally: bomberos atendieron emergencias tras temporal en Itapúa.

En total, los equipos del CBVP atendieron 18 servicios, que requirieron la intervención de bomberos voluntarios en distintos puntos.

Entre los servicios registrados, se encuentran:

  • 9 derrumbes
  • 5 caídas de árboles
  • 1 caída de tendido eléctrico
  • 3 accidentes de moto

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Dos rescatistas en uniformes amarillos evalúan daños mientras dos mujeres observan, una con abrigo negro y otra con botella de agua.
Mundial de Rally: bomberos atendieron emergencias tras temporal en Itapúa.

Bomberos acudieron ante urgencias por eventos climáticos

Ante cada reporte, indican que los voluntarios fueron movilizados para realizar tareas de asistencia, evaluación de riesgos, despeje y respuesta a las situaciones que pudieran representar un peligro para la ciudadanía. Detallan que el despliegue contó con el trabajo coordinado de las unidades y compañías del CBVP.

La institución recordó a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones durante y después de eventos climáticos adversos, evitando circular por zonas afectadas, acercarse a tendidos eléctricos caídos o permanecer bajo árboles y estructuras que puedan presentar riesgo de colapso.

Agregan que el CBVP mantiene activos sus equipos de respuesta y continúa trabajando al servicio de la ciudadanía, “con abnegación, valor y disciplina”.

Restos de chapas y vegetación esparcidos en el suelo, con un árbol afectado y una vivienda iluminada al fondo.
Mundial de Rally: bomberos atendieron emergencias tras temporal en Itapúa.