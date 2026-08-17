Mundial de Rally: así será el operativo de los bomberos voluntarios

Ante la inminente llegada del Campeonato Mundial de Rally al departamento de Itapúa, el cual se llevará a cabo del 26 al 30 de agosto, la Comandancia Nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) ha oficializado su plan de contingencia.

Con el objetivo de salvaguardar tanto a los pilotos y equipos técnicos como a los miles de espectadores que se espera para esta cita deportiva internacional, la institución ha preparado un despliegue sin precedentes en la región.

El operativo contará con la participación de 270 voluntarios y oficiales, quienes serán distribuidos de forma estratégica en 15 localidades del departamento, incluyendo ciudades clave como Encarnación, Hohenau, Carmen del Paraná y Capitán Miranda, entre otras.

Para asegurar una capacidad de respuesta inmediata, el CBVP dispondrá de un parque automotor especializado que incluye:

18 autobombas y 10 vehículos de extinción rápida.

12 móviles VIR (Vehículo de Intervención Rápida) y 12 móviles de llegada.

22 unidades adicionales destinadas a la logística y respaldo administrativo.

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La estrategia contempla la instalación de puestos de asistencia rápida en puntos críticos del trazado, tales como curvas de alta peligrosidad y zonas de alta concentración de público, asegurando que, ante cualquier eventualidad, el tiempo de respuesta sea mínimo.

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La central de comunicaciones operará desde el Centro de Operaciones del Rally, utilizando radio VHF para mantener un monitoreo en tiempo real y una comunicación constante con el Centro de Comando Unificado.

Este esfuerzo no es aislado, sino que forma parte de un esquema de trabajo articulado con instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Emergencia Nacional, la Cruz Roja y el Ejército Paraguayo, además del Comité Organizador del evento.

El CBVP también ha previsto la movilización de unidades especializadas de élite, incluyendo la Unidad de Materiales Peligrosos (MATPEL), la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano y la Unidad Forestal de Intervención Rápida, garantizando una respuesta integral ante diversos tipos de incidentes.

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Antes del inicio de la competencia, los voluntarios y personal de la organización participarán en talleres y simulacros para estandarizar los protocolos de actuación ante posibles siniestros.