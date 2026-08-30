Dengue en Ñeembucú: Realizan gran minga ambiental para eliminar criaderos

Con el firme propósito de anticiparse y frenar el avance de las enfermedades vectoriales, se llevó a cabo una intensa minga ambiental en el barrio Villa Parque de la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú.

El operativo abarcó un total de 39 manzanas, enfocándose en la búsqueda activa, identificación e inactivación de posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti.

La jornada arrancó formalmente en la Plaza Carlos Miguel Giménez, punto de encuentro desde el cual partieron las brigadas operativas para recorrer casa por casa.

Las labores principales consistieron en la inspección de predios y la eliminación de recipientes u objetos capaces de acumular agua estancada, principal factor de riesgo para la proliferación del vector responsable de transmitir dengue, Zika y chikungunya.

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Más allá de la limpieza física, uno de los ejes fundamentales de la intervención fue la concienciación ciudadana. Los equipos desplegados remarcaron a los vecinos la necesidad de sostener hábitos preventivos cotidianos, manteniendo los patios, viviendas y espacios comunes limpios y libres de potenciales criaderos.

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Trabajo articulado e interinstitucional

Este despliegue fue el resultado de una sólida alianza estratégica enmarcada en la Estrategia Municipio Saludable.

La actividad se concretó gracias a la coordinación conjunta entre:

La XII Región Sanitaria – Ñeembucú

La Municipalidad de Pilar

El Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA)

Mediante este esfuerzo mancomunado entre el Estado y la ciudadanía, las autoridades buscan consolidar entornos más saludables y proteger de manera efectiva la salud de toda la población de Ñeembucú frente a las arbovirosis.