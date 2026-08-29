Salud insta a no bajar la guardia ante el dengue en vísperas del fenómeno El Niño

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, emitió un nuevo reporte epidemiológico, insistiendo en la importancia de mantener las acciones preventivas en las viviendas y espacios públicos para evitar la reproducción del mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue, la chikungunya y otras arbovirosis.

Según los datos oficiales de la cartera sanitaria, Paraguay experimenta actualmente una meseta en el comportamiento del dengue, registrándose un leve incremento del 2 % en las notificaciones de casos sospechosos entre la semana epidemiológica (SE) 31 y la (SE) 32. En promedio, el sistema nacional de salud capta unas 135 notificaciones semanales.

Casos confirmados y regiones con mayor actividad

El informe actualizado de Vigilancia de la Salud detalla que, en el periodo comprendido entre las semanas 31 y 33, se confirmaron únicamente dos nuevos diagnósticos de dengue: uno localizado en el departamento de Caaguazú y otro en Itapúa. Con estos registros, la cifra acumulada de personas diagnosticadas con la enfermedad en el país asciende a 293 casos en lo que va del presente año.

En cuanto a la gravedad epidemiológica, la institución destaca que durante las últimas tres semanas no se reportaron pacientes hospitalizados ni fallecimientos vinculados a la infección. Asimismo, en el municipio de Limpio, donde previamente se había concentrado un brote de la enfermedad, no se detectaron nuevos casos confirmados.

No obstante, las autoridades dirigen su atención hacia 10 regiones del país que mostraron un repunte en la recepción de notificaciones: Central, Asunción, San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Boquerón, Alto Paraguay, Guairá, Concepción y Alto Paraná.

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Por otro lado, en relación a la chikungunya, el reporte señala que no se confirmaron nuevos contagios en el reciente periodo epidemiológico. Se mantiene la cifra de 19 casos confirmados en el territorio nacional durante el 2026, de los cuales tres fueron importados desde Bolivia.

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La amenaza de El Niño y la proliferación de criaderos

La contención actual del dengue se enfrenta a un escenario meteorológico complejo para los próximos meses. Diversos pronósticos indican que en el corto plazo se asentará de manera definitiva en Paraguay el fenómeno climático El Niño, el cual llegará acompañado de continuas e intensas precipitaciones.

Las lluvias constantes incrementarán los depósitos y acumulaciones de agua en entornos urbanos y rurales. Estas condiciones ambientales resultan sumamente propicias para la cría, incubación y rápida proliferación del vector, lo que incrementa el riesgo de un nuevo pico de contagios si no se extreman las medidas de control ciudadano.

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Recomendaciones a tener en cuenta

Ante la presencia de síntomas como fiebre, dolores musculares o articulares, cefalea u otros malestares generales, desde el Ministerio de Salud apelan a acudir de inmediato a la consulta médica en el centro asistencial más cercano y remarcan la importancia de evitar la automedicación.

Para prevenir la formación de criaderos, la cartera sanitaria aconseja aplicar diariamente las siguientes medidas preventivas:

Gestión de residuos: desechar objetos inservibles que puedan acumular agua (tapitas, botellas, envases). Los materiales pesados o de utilidad que queden al aire libre (aparatos domésticos, neumáticos) deben resguardarse bajo techo o cubrirse de forma hermética.

Depósitos de agua de uso doméstico: mantener adecuadamente tapados los tanques, tambores y cubetas.

Cuidado de animales: cambiar diariamente el agua de los bebederos, previa higiene con cepillo, agua y jabón para desprender eventuales huevos adheridos a los recipientes.

Mantenimiento de piscinas y patios: clorar el agua de las piscinas periódicamente. Colocar arena húmeda en los floreros, eliminar el agua acumulada en los platos de las macetas y limpiar canaletas y registros de drenaje para evitar obstrucciones de basura.

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