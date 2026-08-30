La feria de la frutilla en Areguá se proyecta hasta finales de setiembre

La Feria de las frutillas en Areguá e Itauguá sigue en marcha, y anuncian que se dispondrá de todos los productos incluso hasta finales de setiembre.

Es por ello que los productores se encuentran implementando la técnica del congelado de las frutillas para seguir procesando las variadas opciones que se ofrecen en la feria de la frutilla en las ciudades de Areguá e Itauguá.

Los productores comentan que lo más requerido es el tradicional Chantilly con frutilla. Para seguir con el stock de los productos no solo implementan la técnica del congelado sino la elaboración de galeas de trozos de las frutas para renovar las opciones y continuar con la promoción de los productos.

A esto se suman los mismos postres, pero con los agregados de durazno, kiwi, oreo, que son preparados para aquellos comensales cuyo paladar es más exigente.

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Gloria Fleitas, de Frutilla Marga del Comité Oñondivemí, comentó que en su local cuentan con variadas opciones.

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Las frutas frescas se ofertan a 25.000, 30.000 y G. 50.000 el kilo de acuerdo a la variedad, como también los dulces, mermeladas, licores, jugos, helados y chupa chup. La confitería como alfajores, pastafrolas, empanadas de frutillas, y las tortas de chocolate con rellenos de frutillas igualmente esperan a los visitantes.

“Estamos implementando todas las técnicas para llegar a setiembre. Las frutillas están madurando muy rápido porque muchas veces hace mucho calor, pero el tiempo va colaborando con las bajas temperaturas. Igualmente estamos previendo el congelado de las frutillas, y elaboramos los productos para garantizar nuestras variedades”, expresó la productora de frutilla.

La feria de la frutilla se lleva a cabo en toda la ciudad de Areguá, principalmente sobre la ruta Mcal. Estigarribia y La Candelaria. Otros puntos de ventas se encuentran disponibles sobre la calle La Candelaria y Fulgencio Yegros, zona céntrica de Areguá y en Estanzuela, jurisdicción de Itauguá.

Los turistas y visitantes pueden acercarse al lugar de lunes a lunes en los horarios de 09:00 a 21:00 para saborear los mejores productos en la feria de la frutilla de la encantadora ciudad de Areguá.