Paraguaya en misión de paz en el volátil escenario de India y Pakistán

“Es un honor para mí representar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra nación en esta misión”, declaró la capitán de Aviación María Eugenia Alonso Iglesias minutos antes de abordar el vuelo que la llevará a casi 15.000 kilómetros de Asunción para asumir el rol de Observadora Militar en la Misión del Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en India y Pakistán (UNMOGIP)”.

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Alto entrenamiento militar

Consciente de la enorme responsabilidad que asume sobre sus hombros, la militar cuenta con las credenciales para ello.

Ha sido entrenada en el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz (CECOPAZ) para manejarse en el idioma inglés, con conocimientos de la situación operacional en el lugar de destino, reconocimiento de material de guerra, radiocomunicaciones, lectura de carta y navegación terrestre, usos de GPS y conducción de vehículos tácticos en condiciones extremas; así como patrullajes, negociaciones y gestión de crisis.

El reto profesional que le aguarda en la conflictiva frontera asiática es inmenso y se extenderá durante un año.

La misión UNMOGIP se despliega en un terreno montañoso sumamente accidentado y expuesto a un clima extremo, con peligrosos pasos de altura que los observadores deben patrullar constantemente.

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Choque cultural y un reto crucial con la familia

Además, se enfrentará a un drástico choque cultural al ingresar a un país de cultura predominantemente islámica, con costumbres y códigos religiosos diametralmente opuestos a los occidentales.

La capitán se muestra mentalizada ante esta situación: “Me voy a un país islámico, con lo que eso significa, y realmente tengo la mente muy centrada en que me tengo que adaptar a la cultura porque soy visitante”.

No obstante, el reto más grande para la oficial no radica -tanto- en la aspereza de la geografía asiática, sino en su rol como madre y esposa que quedará en suspenso de forma temporal.

Durante doce meses, la capitán estará separada de sus dos hijas: Camila, de 12 años, y Julieta, de 9 años, quienes permanecerán en Paraguay bajo el cuidado y la protección de sus abuelos maternos y de su esposo, el mayor de Sanidad médico Marcelo Ovelar, quien es ginecólogo en el Hospital Militar.

La distancia emocional se potenciará con un huso horario que impone ocho horas de diferencia, lo que dificultará las comunicaciones en tiempo real, un sacrificio familiar “gigante” que la militar asume con admirable valentía.

Para su esposo e hijas, la partida genera una ambivalencia emocional, aunque el orgullo por su madre predomina ante todo.

Las niñas entienden la trascendencia de la misión y su esposo ha sido un pilar fundamental de soporte desde el inicio de las postulaciones.

“Ellos están muy orgullosos también por este desafío, me apoyaron desde el comienzo, y es una mezcla de sentimientos; es muy emocionante, aunque un año es mucho”, confiesa la capitán Alonso.

Magnitud del conflicto entre India y Pakistán

Para comprender la magnitud de la labor que desempeñará la observadora militar, es crucial examinar las raíces de la prolongada disputa entre India y Pakistán, un diferendo territorial nacido en agosto de 1947 tras el proceso de descolonización y partición del subcontinente indio por parte de la Corona británica.

El conflicto se generó por la soberanía del antiguo estado principesco de Jammu y Cachemira, una región de mayoría confesional musulmana regida por el maharajá hindú Hari Singh, quien inicialmente buscó la independencia.

Ante la invasión de milicias tribales pastunes apoyadas de manera logística por Pakistán, el maharajá huyó a Jammu y firmó el Instrumento de Adhesión a la Unión de la India el 26 de octubre de 1947 para obtener auxilio militar, lo que desató la primera guerra bilateral y selló una discrepancia ideológica existencial que perdura hasta el día de hoy.

Tras sucesivos enfrentamientos armados y la posterior guerra de 1971, que culminó con el Acuerdo de Simla de 1972 donde se redefinió la antigua línea de cese al fuego como la Línea de Control (LoC), las Naciones Unidas mantuvieron el mandato de UNMOGIP para vigilar la tregua.

En este volátil escenario militar, la capitán Alonso Iglesias tendrá como tarea primordial patrullar la LoC y la Frontera de Trabajo para constatar que ambas potencias nucleares respeten de manera estricta el cese del fuego.

Además, Alonso Iglesias cumplirá un rol de proximidad humana: “A nosotras las mujeres nos compete hablar con poblaciones femeninas, justamente por la cultura con más razón”, detalla la oficial sobre su papel de enlace humanitario en las aldeas fronterizas.

Paraguay en las misiones de paz

Las Fuerzas Armadas de Paraguay han participado en misiones de estabilidad global de las NN.UU. en diversos puntos, combinando intervenciones de ingeniería humanitaria, monitoreo táctico e inclusión de género.

Esta trayectoria abarca hitos clave como el despliegue de la Compañía de Ingeniería Multi-Rol en Haití (MINUSTAH) para reconstruir infraestructura crítica tras el terremoto de 2010, la integración continuada de tropas en Chipre (UNFICYP) junto a fuerzas argentinas y el desempeño de observadores de alta jerarquía en el proceso de desarme de las FARC en Colombia (UNMC).

Asimismo, la presencia de observadores militares paraguayos se ha extendido a zonas de alta tensión en África y Medio Oriente, incluyendo la República Democrática del Congo (MONUSCO), Sudán del Sur (UNMISS), la República Centroafricana (MINUSCA) y el Sahara Occidental, entre otros.

Por otra parte, en el marco de la Iniciativa Elsie al impulso del liderazgo femenino, el país ha buscado incrementar la representación de mujeres en sus contingentes. Un esfuerzo que fue muy elogiado y solicitado de forma directa por el ex secretario general Ban Ki-moon en su visita histórica a Paraguay.