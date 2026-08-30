Salud en Caazapá: Jornada extramural lleva 98 atenciones médicas a la comunidad indígena Viyu de Tavaí

Con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la salud y llegar a las poblaciones más vulnerables, se llevó a cabo una exitosa jornada de atención extramural en la comunindad indígena Viyu, ubicada en el distrito de Tavaí, departamento de Caazapá.

El operativo, impulsado de forma conjunta, logró concretar un total de 98 atenciones médicas e integra servicios de prevención, promoción y asistencia integral.

Durante la intervención, los profesionales de blanco ofrecieron una amplia cartera de prestaciones sanitarias adaptadas a las necesidades de la población local.

Entre los servicios destacados se encuentran las consultas psicológicas, la realización de estudios preventivos como el Papanicolaou (PAP) y el test de VPH, además de orientación en planificación familiar, aplicación de vacunas del esquema regular, entrega de medicamentos y distribución de leche fortificada correspondiente al Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI).

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Prevención y educación comunitaria

Más allá de la asistencia clínica, la jornada tuvo un fuerte componente educativo.

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Los equipos de salud impartieron charlas orientadas a concientizar sobre temas clave como:

Salud mental y bienestar emocional.

Prevención del embarazo en adolescentes .

Prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).

El éxito de la misión fue posible gracias al despliegue coordinado de la VI Región Sanitaria – Caazapá y la USF Ampliada de Tavaí, con el valioso acompañamiento de programas especializados en Salud Mental, Salud Indígena, y Salud Sexual y Reproductiva.

Asimismo, la actividad contó con el respaldo clave de la Gobernación Departamental y la Fundación de Religiosos para la Salud (FRS), consolidando un modelo de trabajo conjunto para acercar bienestar y cobertura médica a los rincones más alejados del país.