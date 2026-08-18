Así podés verificar si hay stock de tu medicamento en IPS: paso a paso, sin salir de casa

El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que incorporó un nuevo servicio a su portal de servicios en línea Mi IPS: la posibilidad de consultar en tiempo real la disponibilidad de medicamentos del cuadro básico de la previsional en cada uno de sus centros asistenciales.

Para realizar una consulta de disponibilidad de medicamento, el asegurado debe ingresar al portal Mi IPS con su contraseña o con los datos de su identidad electrónica.

Una vez dentro del portal, debe seleccionar la opción ‘Salud’ e ingresar a ‘Consulta de medicamentos’, donde podrá ingresar el nombre del medicamento cuya disponibilidad desea verificar y elegir el centro de salud que más le convenga.

Datos actualizados de forma dinámica

En conversación con ABC Color este martes, Darío Bagnoli, jefe de Sistemas del IPS, explicó que el listado incluye “todos los productos del cuadro básico del IPS”.

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Además, indicó que la disponibilidad de los medicamentos se refleja de forma dinámica, en tiempo real, en el listado del portal. Entiéndase, si un medicamento deja de estar disponible o vuelve a contar con existencias, esos cambios se reflejan inmediatamente en línea.

“Se puede saber las existencias en todos los centros asistenciales del país”, subrayó.