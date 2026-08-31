Hospital Pediátrico Acosta Ñu: todos los cirujanos y 41 intensivistas renunciaron

Esta mañana se celebró una reunión entre médicos agremiados y autoridades del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, en el marco de las renuncias presentadas por especialistas del centro asistencial ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

El coordinador de Terapia Intensiva del hospital, Diego Gamarra, señaló que el establecimiento cuenta con 318 profesionales y confirmó que todos los cirujanos infantiles se encuentran entre quienes presentaron su renuncia.

Gamarra explicó que la huelga fue levantada el viernes y que actualmente la atención se desarrolla con normalidad en todos los servicios. Sin embargo, advirtió que las renuncias tienen un plazo administrativo y que, una vez cumplido, podrían comenzar a interrumpirse algunos servicios.

“La atención es normal en todos los servicios. La presentación de renuncia tiene un plazo administrativo y, a medida que se cumpla ese plazo, ahí los servicios se van a interrumpir”, manifestó.

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Médicos del Acosta Ñu esperan una respuesta del Gobierno

El médico sostuvo que ese periodo debería ser aprovechado por el Gobierno para buscar una solución a los reclamos.

“Creemos que ese plazo, si hay voluntad política del Gobierno, debería ser tiempo suficiente para intentar solucionar; si no, el Gobierno va a tener que dar respuestas a los padres”, afirmó.

Gamarra remarcó que los profesionales continúan abiertos al diálogo y que hasta el momento no recibieron una propuesta concreta de las autoridades. “En todo momento estuvimos abiertos y esperando una propuesta del Gobierno, que aún no ha llegado”, expresó.

Acosta Ñu: 41 de 46 intensivistas pediátricos renunciaron

La presidenta de la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Pediátricos, Sandra Prantte, informó que 41 de los 46 intensivistas del Hospital Acosta Ñu presentaron sus renuncias.

Explicó que los profesionales renunciaron a todos los vínculos laborales que mantienen en terapia intensiva. En su caso particular, señaló que presentó su renuncia a sus tres designaciones.

Los profesionales contratados tienen un plazo de 30 días, mientras que aquellos que son funcionarios nombrados tienen un preaviso de 10 días, conforme indicaron los médicos.

Según detalló Prantte, aproximadamente el 20% de los intensivistas que trabajan en el Hospital Acosta Ñu son funcionarios nombrados y el resto corresponde a profesionales contratados.

Renuncias tienen un plazo administrativo

La especialista explicó que las renuncias continúan su proceso administrativo y que los médicos aguardan conocer cuál será la estrategia que implementará el Ministerio de Salud para reorganizar los servicios.

“Nosotros no vamos a dejar vacío el servicio con niños adentro. No vamos a dejar pacientes internados sin atención”, afirmó.

Indicó que, si las autoridades requieren un plazo adicional para reorganizar la atención, los profesionales están dispuestos a contemplarlo, precisamente para evitar que los pacientes pediátricos queden sin cobertura médica.

Agregó que el plazo administrativo mínimo para el estudio de las renuncias es de 10 días. Si durante ese periodo no existe una respuesta de las autoridades, advirtió que el hospital comenzará a resentir la afectación de las dimisiones.

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Acosta Ñu: parte clave de la terapia intensiva infantil

Gamarra destacó además la importancia del Hospital Pediátrico Acosta Ñu dentro del sistema público de salud. Señaló que el centro asistencial concentra aproximadamente la mitad de las camas de terapia intensiva pediátrica con las que cuenta el Ministerio de Salud.

A esto se suma el importante número de especialistas en cuidados intensivos pediátricos que trabajan en el hospital, por lo que una eventual interrupción de los servicios podría tener un impacto significativo en la atención de niños que requieren cuidados críticos.

La situación también genera preocupación por la formación de nuevos especialistas. Al referirse a los médicos residentes, Prantte señaló que estos profesionales reciben su formación de especialistas con experiencia.

“No sé cómo van a seguir; ellos aprenden del día a día de sus maestros”, manifestó.