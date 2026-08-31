Médicos de Santo Domingo se movilizan en apoyo a renunciantes y denuncian acoso

En el marco de la protesta impulsada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) y la materialización de renuncias masivas ante la falta de respuestas del Gobierno, un grupo de profesionales de la salud del Complejo Santo Domingo para Adultos Mayores se movilizó este lunes frente a la institución. Los manifestantes no solo expresaron su abierto respaldo a la medida de sus colegas, sino que también sacaron a la luz las irregularidades y la precariedad con que operan a diario.

Durante la manifestación, la doctora Giselle Lezcano remarcó la dura realidad que enfrentan en la atención pública. “Faltan demasiadas cosas a nivel ministerial. Es difícil trabajar así en los hospitales, nosotros vivimos la realidad y es demasiado triste. Trabajamos con lo que tenemos”, afirmó la profesional, haciendo hincapié en la escasez de insumos básicos, medicamentos y hasta alimentos dentro del complejo asistencial.

En la misma línea, la doctora Norma Amarilla explicó que la falta de fármacos afecta de manera directa a los pacientes ambulatorios que acuden para sus tratamientos diarios. “Los pacientes se agendan y vienen para retirar sus medicamentos, pero no podemos dispensárselos porque no tenemos. Se hace lo que se puede”, lamentó la médica, reflejando el desamparo en el que se encuentran los usuarios del servicio.

Por su parte, la licenciada Sonia Thompson advirtió sobre la delicada situación que atraviesa el centro, donde asisten a la población más vulnerable. “Trabajamos con los abuelitos, casi todos están por orden judicial y son la gente más desamparada de la sociedad. A veces hacemos ‘vaquita’ para complementar lo que falta. La vocación no basta”, aseveró.

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Denuncia de hostigamiento y pedido de destitución

A la histórica carencia de recursos se le suma un ambiente laboral tenso, marcado por denuncias de acoso laboral, persecución y falta de respuesta institucional. Thompson indicó que el personal sufre amedrentamientos constantes y temor al despido o la no renovación de contratos, además de irregularidades con la presentación de reposos médicos que terminan en descuentos salariales indebidos.

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En esta coyuntura, el personal exige el dictamen y un resultado definitivo de las intervenciones administrativas realizadas por el Ministerio de Salud. Asimismo, solicitan formalmente la destitución del director del Complejo Santo Domingo y de la responsable de Recursos Humanos para garantizar condiciones mínimas de paz y estabilidad laboral.

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